Vive les vieux! (2)

Publié aujourd'hui à 14h48

Mis à jouraujourd'hui à 14h55

Roger Federer, 36 ans, et Rafael Nadal, 31 ans, ont encore fait les frais d’une importante finale en 2017. Finale (encore) remportée par Federer.

Même si Nadal ne semblait pas au sommet de sa forme, il faut avouer que Federer a été impérial en exécutant son éternel rival en 72 minutes, 6-4 et 6-3.

Après une pause de six mois à la fin de 2016 et une autre de deux mois et demi en 2017 pour laisser passer une saison de terre battue qui ne le stimule plus, le «Métronome suisse» a ajouté un autre exploit à un bilan qui en compte désormais une pléiade.

Au moment où on se questionne encore à savoir qui, de Federer ou de Nadal, est le plus grand de l’histoire, le Maître vient de battre son dauphin espagnol pour la cinquième fois de suite, les quatre dernières en 2017. Ce faisant, il réduisait à 23-15 la fiche gagnante de Nadal, seule statistique où Federer peut tirer de l’arrière face au Majorquin (mis à part les succès de ce dernier sur la terre battue).

Federer ajoutait un 94e titre à son éblouissante carrière, rejoignant Ivan Lendl au deuxième rang de toute l’histoire du tennis masculin. Les 109 triomphes de Jimmy Connors semblent inatteignables pour le natif de Bâle. En fait, pour rejoindre le légendaire Américain, Federer devrait jouer encore trois autres années et accumuler six titres ou plus chaque année. Difficile à réaliser, même pour le Maître.

Pour le reste des autres données étourdissantes compilées depuis dimanche par l’athlète aux 19 titres du Grand Chelem, vous les trouverez dans cette liste publiée par le site Tennis.com.

L’expérience reste la norme

Dans cette drôle d’année 2017 où les blessures ont mis K.-O. la moitié du top 10 mondial et où un jeune prodige allemand de 20 ans nommé Alexander Zverev est venu troubler la quiétude de ce groupe dont la moyenne d’âge est de ...29 ans, il faut se réjouir de voir que le tennis masculin demeure une affaire d’expérience.

Car en jetant un coup d’œil sur le reste du classement, on constate que les autres jeunes loups de 20 ans ou moins ne sont pas légion dans le top 50.

Outre Zverev, on n’y remarque que le Russe de 19 ans Andrey Rublev, au 35e rang, son compatriote de 21 ans Karen Kachanov au 42e rang, et notre compatriote de 18 ans Denis Shapovalov au 50e rang. Pour les 46 autres membres du top 50, la moyenne d’âge est de ...29 ans, là aussi.

Ironiquement, avant d’expédier au pupitre du TVASports.ca la version finale de ce texte, je rencontre Félix Auger-Aliassime qui s’entraînait au Stade Uniprix entre deux tournois Challenger. En échangeant sur le sujet, le jeune adolescent prodige de Tennis Canada me fait remarquer que la moyenne d’âge des récentes éditions des Internationaux des États-Unis a augmenté, au lieu de diminuer.

Le bagage des années continuera d’être un atout certain pour les joueurs de tennis et ce n’est pas demain la veille que la relève viendra les évincer de la scène.

À titre de comparaison, il y a six joueuses de 21 ans ou moins dans le top 50 de la WTA. Et la moyenne des 44 autres est de 26 ans. Là aussi, on perçoit la domination des joueuses d’expérience.

Même si les deux premières positions ne sont pas détenues par un duo-phénomène comme celui que l’on surnomme «FEDAL».

Bien sûr, on adorera toujours voir un jeune prodige venir troubler l’ordre mondial, hommes et femmes confondus, mais ça demeure l’exception qui confirme la règle.

