Vasek Pospisil s’incline à Anvers

Le Canadien Vasek Pospisil a subi un revers dès le premier tour des qualifications du tournoi d’Anvers en Belgique, lundi.

En effet, Pospisil, première tête de série des qualifications et 104e joueur mondial, s’est incliné en trois manches de 3-6, 6-3 et 6-4 devant l’Italien Stefano Travaglia, 131e joueur mondial.

Pospisil a claqué six as et a commis deux doubles fautes.

Il a également perdu son service à deux reprises et n’a pu briser les remises en jeu de son adversaire qu’à une seule occasion, en trois tentatives. Pospisil a réussi 56 % de ses premières balles de service.

Cependant, il n’a été en mesure que de remporter trois maigres points lorsque son adversaire réussissait son premier service.

La rencontré a duré 1h52.

Polansky l'emporte

De son côté, le Canadien Peter Polansky, 130e joueur mondial, a remporté son match de premier tour du tournoi de catégorie Challenger de Ningbo, en Chine.

Polansky, huitième favori, s'est imposé 6-2 et 7-6 (3) devant le Chinois Fajin Sun (499e), détenteur d'un laissez-passer des organisateurs du tournoi.