Un Simon Kean amélioré

Le poids lourd trifluvien Simon Kean s’est préparé comme jamais en vue de son combat du 27 octobre prochain.

Le champion intercontinental des poids lourds de l’IBO (10-0-0), qui doit défendre son titre devant l’Américain Randy Johnson (13-2-0) au Metropolis de Montréal, a passé cinq semaines en Angleterre où il a été le partenaire d'entraînement de Hughie Fury, alors que ce dernier se préparait pour un combat de championnat du monde.

Ce fut une expérience enrichissante pour le cogneur québécois.

«Ça m'a surtout permis de me situer, de me comparer à ceux qui sont dans le top mondial, qui vont se battre en championnat de monde, a-t-il expliqué. Ça m'a aussi permis de voir c'est quoi, un gars qui se prépare pour un combat de championnat du monde. Voir combien de rounds il fait, que s'il réussit à faire ça, c'est possible pour moi aussi.»

Kean n’hésiterait pas à répéter ce genre d’expérience, car il est difficile pour lui de trouver des partenaires d’entraînement qui lui conviennent au Québec.

«Éventuellement, on va les faire venir ici au Québec, a-t-il d’abord affirmé. Mais tant que je vais me faire appeler pour être partenaire d'entraînement à l'extérieur, je vais y aller, parce que je me suis vraiment amélioré.»

Le colosse compte maintenant mettre ces apprentissages en application devant Johnson, un adversaire qu’il ne prend certainement pas à la légère.

«Selon ce que j'ai vu de lui, il est vraiment hypocrite, si on veut, a-t-il indiqué. Sournois. Il faudra que je sois vraiment vigilant. C'est un gars qui met de la pression, qui a une force de frappe et une bonne musculature.»

Surtout, il n’a pas envie de se faire surprendre comme ce fut le cas lors de son dernier combat, contre Marcelo Luiz Nascimento en juin dernier. Kean a remporté ce combat par K.-O., mais son adversaire brésilien lui a donné passablement de fil à retordre avant d’en arriver là.

«J'ai mis des choses en pratique pour que ça n’arrive pas», a assuré le boxeur.

Ce gala du 27 octobre, lors duquel Simon Kean mettra sa ceinture en jeu, sera diffusé en direct à TVA Sports.