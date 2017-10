Un filon à exploiter pour un podium olympique

La polyvalence pour pratiquer toutes les disciplines en ski alpin impose ses exigences, mais elle réserve aussi plus d'options pour croire au succès.

Spécialiste du multitâche, Marie-Michèle Gagnon pense avoir trouvé le meilleur filon pour la conduire sur le podium des Jeux olympiques.

Concentrée sur les épreuves techniques ces dernières années, la Québécoise ajoutera les courses de vitesse à son horaire déjà chargé durant la prochaine saison de la Coupe du monde. Une raison principale se cache derrière cette charge de travail accrue: marier son expérience en slalom à ses aptitudes en descente pour préparer l'épreuve du combiné aux Jeux de Pyeongchang, le 23 février prochain.

«J'ai décidé de me concentrer surtout sur le combiné, vu que c'est une année olympique. C'est dans cette discipline que se trouvent mes meilleures chances aux Jeux», nous avouait l'aînée de l'équipe féminine canadienne avant son départ pour le lancement de la saison, le samedi 28 octobre en Autriche.

Devenir confortable

Il n'y a que deux épreuves de combiné prévues durant la saison, dont une seule avant les Jeux, celle du 8 décembre à Saint-Moritz. Le peu d'occasions de coller une manche de slalom et une de descente dans la même journée oblige en conséquence de s'élancer dans tous les types d'événements de l'hiver afin de peaufiner les diverses habiletés.

On la verra donc au slalom géant de Sölden, autant qu'au slalom de Levi en Finlande, deux semaines plus tard, à Killington au Vermont ensuite, puis au super-G et à la descente de Lake Louise en décembre. Partout!

«En descente, ce n'est pas comme si je dois obtenir de gros résultats, mais il faut qu'il y ait une progression et que j'accumule du millage. Je dois me sentir plus confortable en vue des Jeux olympiques», observe la skieuse originaire de Lac-Etchemin.

«Je vais tout faire, même le slalom, mais avec moins d'attentes. C'est facile à dire de ne pas me fâcher si ça ne va pas bien, mais j'ai décidé de mettre l'emphase sur les bonnes choses.»

«Libérée» du slalom

L'athlète de 28 ans réactivera son goût inné pour la vitesse, ce qui la faisait vibrer avant qu'une triple fracture à une jambe la fasse bifurquer vers les épreuves techniques, il y a 10 ans. Ses deux seules victoires en Coupe du monde, toutes deux en combiné en janvier 2014 et février 2016, démontrent toutefois que ses aptitudes en descente n'avaient jamais vraiment disparu.

Curieusement, ce retour à la vitesse la libèrera d'un démon qui l'accompagnait depuis quelques années.

«Je vais continuer évidemment de m'entraîner en slalom parce que je me préoccupe de mon combiné, mais on dirait que j'ai enlevé ce fardeau que j'avais sur les épaules. Le slalom ne venait pas naturellement pour moi. J'ai performé en slalom durant ma carrière, mais je travaillais fort en mautadit!»

Dit ainsi en québécois, on saisit mieux...