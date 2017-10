Samuel Caron à l'honneur

Le quart-arrière des Carabins de l’Université de Montréal Samuel Caron a été nommé le joueur offensif de la semaine, lundi, dans le circuit québécois de football universitaire.

Caron s’est distingué de plusieurs façons dans une importante victoire de 47-15 des Carabins contre le Vert & Or, samedi, à Sherbrooke. Il a ainsi complété 23 de ses 32 passes pour des gains de 305 verges, dont deux relais pour le touché. Il s’est aussi illustré au sol avec 34 verges en six portées et deux majeurs.

Jonathan Boissonneault-Glaou, également des Carabins, a aussi été honoré, recevant le titre d’étudiant-athlète de la semaine en défensive. Le joueur de ligne a mis de la pression sur le quart-arrière adverse tout au long de la rencontre, terminant avec cinq plaqués, en plus de réaliser 1,5 sac. Le front défensif des Carabins a été efficace, car Sherbrooke n’a cumulé que 44 verges au sol.

Malgré la défaite des siens, le botteur du Vert & Or Mathieu Hébert s’est signalé sur les unités spéciales. Celui-ci a cumulé neuf dégagements qui ont franchi 411 verges pour une moyenne de 45,7 verges. Il en a réalisé un de 57 verges et a placé trois dégagements à l’intérieur de la ligne de 20 adverse.