Roger Federer se rapproche de Rafael Nadal

Roger Federer a repris 410 points ATP à Rafael Nadal après l'avoir battu dimanche en finale du tournoi de catégorie Masters de Shanghaï et entretient l'espoir de terminer l'année no.1, selon le classement publié lundi et dans lequel Marin Cilic atteint son meilleur classement (4e).

Nadal est toujours nettement devant, mais Federer est désormais à 1960 points de l'Espagnol.

Le Suisse peut ainsi espérer retrouver la première place mondiale, mais le tout n'est pas totalement entre ses mains.

Federer devrait participer à trois tournois d'ici la fin de la saison: Bâle (500), Paris (1000) et Londres (1500). Avec un parcours parfait, il engrangera ainsi 3000 points. Comme ni Federer ni Nadal n'ont de point à défendre, le «Taureau de Manacor» n'a besoin que de plus de 1040 points pour s'assuruer du premier rang. Par exemple, une finale à Paris (600 points) et trois victoires dans le tournoi à la ronde du Championnat de fin de saison de Londres (600 points) serait suffisant, et ce, peut importe les résultats de Federer.

De son côté, Cilic se rapproche d'un podium toujours complété par l'Écossais Andy Murray qui a mis un terme à sa saison. Demi-finaliste à Shanghaï, le Croate prend la quatrième place (+1) à Alexander Zverev (-1), battu au 3e tour en Chine.

Leur saison étant terminée, Novak Djokovic et Stan Wawrinka reculent d'une place chacun. Le Serbe cède la sixième place à Dominic Thiem (+1), battu dès son entrée en lice à Shanghaï au deuxième tour, tandis que le Suisse (9e) laisse passer Grigor Dimitrov (+1) qui a atteint les quarts.

Juan Martin Del Potro poursuit sa remontée au classement ATP, gagnant quatre places et retrouve le top 20 (19e), dont il était sorti le 13 octobre 2014.

L’épreuve de Shanghaï n'a permis à aucun nouveau joueur d'assurer sa place pour le Championnat de fin de saison de Londres (12-19 novembre). Seuls Nadal, Federer, Zverev et Thiem sont pour le moment qualifiés et il reste donc toujours quatre places à prendre.

Les Canadiens Milos Raonic et Denis Shapovalov n’ont pas bougé au classement, se situant toujours aux 12e et 50e rangs du classement. Le Britano-Colombien Vasek Pospisil a pour sa part glissé hors du top 100 mondial. Il est maintenant 104, en baisse de 20 échelons.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime est 153e, en hausse de six places.

Classement ATP au 16 octobre

Rafael Nadal (ESP) 10.465 pts Roger Federer (SUI) 8.505 Andy Murray (GBR) 5.290 Marin Cilic (CRO) 4.505 (+1) Alexander Zverev (GER) 4.400 (-1) Dominic Thiem (AUT) 3.935 (+1) Novak Djokovic (SRB) 3.765 (-1) Grigor Dimitrov (BUL) 3.590 (+1) Stan Wawrinka (SUI) 3.450 (-1) David Goffin (BEL) 2.885 Pablo Carreno (ESP) 2.855 Milos Raonic (CAN) 2.600 John Isner (USA) 2.550 (+3) Sam Querrey (USA) 2.525 (+3) Kei Nishikori (JPN) 2.475 (-1) Kevin Anderson (RSA) 2.470 (-1) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2.285 (+1) Tomas Berdych (CZE) 2.230 (+1) Juan Martin Del Potro (ARG) 2.225 (+4) Nick Kyrgios (AUS) 2.010 (+1)

Sharapova aux portes du top 50

Maria Sharapova, qui a remporté dimanche à Tianjin son premier titre depuis plus de deux ans, a gagné 29 places pour bondir au 57e rang mondial, selon le classement WTA publié lundi.

L'ex-no.1 mondiale de 30 ans, qui bénéficiait d'une invitation en Chine, a dominé 7-5, 7-6 (8) en finale la tenace Bélarusse de 19 ans Aryna Sabalenka (76e, +26), refermant une belle semaine lors de laquelle elle n'a pas concédé la moindre manche.

Sharapova a remporté ainsi son 36e titre, le premier depuis le tournoi sur terre battue de Rome en mai 2015, alors qu'elle disputait à Tianjin son septième tournoi depuis son retour à la compétition en avril, après quinze mois de suspension pour un contrôle antidopage positif au meldonium durant les Internationaux d’Australie 2016.

Elle va tenter de poursuivre sa remontée cette semaine à Moscou, où elle a également reçu une invitation.

Le top 10 est par ailleurs inchangé et la Roumaine Simona Halep, l'Espagnole Garbine Muguruza ainsi que la Tchèque Karolina Pliskova occupent toujours dans cet ordre le podium.

Dans le top 20, la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, qui a remporté à Hong Kong le 11e titre de sa carrière malgré la menace des typhons, gagne trois rangs et se situe désormais à la 18e place mondiale.

Respectivement gagnante et finaliste à Linz, la Tchèque Barbora Strycova (25e, +1) et la Slovaque Magdalena Rybarikova (26e, +2) restent elles en dehors du top 20.

De son côté, la Québécoise Eugenie Bouchard est maintenant 80e au classement de la WTA, en baisse de deux places. Ses compatriotes Françoise Abanda et Bian Andreescu sont respectivement 122e et 154e.

Classement WTA au 16 octobre