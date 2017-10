Mathieu Perreault sur le carreau

L’attaquant des Jets de Winnipeg Mathieu Perreault a vu son nom placé sur la liste des éclopés, lundi, en raison d’une blessure au bas du corps subie deux jours auparavant.

C’est ce qu’a rapporté le quotidien Winnipeg Sun.

Le Québécois a été touché tard en deuxième période de la rencontre de samedi face aux Hurricanes de la Caroline et n’a effectué qu’une présence sur la glace au troisième tiers. Il a joué plus de 13 minutes au total et a décoché un lancer.

Perreault a inscrit un but et deux mentions d’aide en cinq parties cette saison.

Pour combler la place vacante, les Jets ont rappelé l’ailier gauche Kyle Connor de leur club-école du Manitoba, dans la Ligue américaine de hockey.