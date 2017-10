LNH: Nikolaj Ehlers est la première étoile de la semaine

Les attaquants Nikolaj Ehlers, Auston Matthews et Nicklas Backstrom ont été nommés les trois étoiles de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi.

Ehlers s’est illustré dans la victoire de 5-2 des Jets de Winnipeg face aux Oilers d’Edmonton le 9octobre grâce à un tour du chapeau et une mention d’aide. Le Danois a également amassé trois points, dont deux buts, pour aider son équipe à remporter trois parties consécutives.

La deuxième étoile est allée au plus récent récipiendaire du trophée Calder, Auston Matthews. L’Américain de 20 ans a inscrit quatre filets pour les Maple Leafs de Toronto durant la dernière semaine. Deux de ses buts ont été réussis en prolongation et le plus récent d'entre eux a été réussi samedi dernier face au Canadien de Montréal. Il a trompé la vigilance de Carey Price avec seulement 48 secondes d’écoulées au temps supplémentaire, procurant un gain de 4-3 aux siens.

Récipiendaire de la troisième étoile, le joueur de centre des Capitals de Washington Nicklas Backstrom a amassé trois buts et six mentions d’aide pour neuf points en seulement quatre rencontres.

Le Suédois trône présentement au premier rang des pointeurs du circuit Bettman avec ses 11 points, à égalité avec son coéquipier Evgeny Kuznetsov.