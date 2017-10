Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 15 octobre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules) :

Boston 1 – VEGAS 3 (à voir dans la vidéo ci-dessus)

Buffalo 3 – ANAHEIM 1

– ANAHEIM 1 New York (Islanders) 2 – LOS ANGELES 3

Une première victoire pour Subban

À son premier depart cette saison, le gardien des Golden Knights de Vegas Malcolm Subban a realise 21 arrêts pour obtenir la première victoire de sa carrière dans la LNH. De plus, Subban à aider les Golden Knights à devenir la première équipe d’expansion depuis 1967-1968 – et la troisième de l’histoire – à remporter quatre de ses cinq premières parties de sa saison inaugurale.

Les Canadiens de Montréal (1917-1918) et les Rangers de New York (1926-1927) sont les deux formations d’expansion à avoir triomphé à quatre reprises à ses cinq premiers matchs à leur première saison, selon Elias Sports.

Subban, qui a vu son jeu blanc s’envoler avec 30 secondes à faire au match, est un choix de premier tour (24e au total) des Bruins en 2012. Il a disputé deux parties avec la formation du Massachusetts avant d’être réclamé au ballottage par les Golden Knights, le 3 octobre dernier.

L'attaquant russe des Golden Knights Vadim Shipachyov a marqué le premier but de sa carrière dans la LNH, à son premier match.

Shipachyov marque à son premier match dans la LNH - TVA Sports

Rien n’arrête les Kings

Anze Kopitar et Drew Doughty ont chacun marqué un but et récolté une aide, aidant les Kings de Los Angeles à triompher des Islanders de New York et ainsi porter leur dossier à 4-0-1 depuis le début de la saison.

Il s’agit de la quatrième fois de l’histoire de l’organisation que les Kings obtiennent au moins un point dans cinq matchs consécutif en début de saison.

Doughty a marqué un deuxième but gagnant en deux soirs.

Match de lundi