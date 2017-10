L’attaque des Yankees se met en marche

Aaron Judge s’est signalé tant avec son bâton qu’avec son gant pour aider les Yankees à infliger un revers de 8-1 aux Astros de Houston dans le troisième match de la série de championnat de la Ligue américaine, lundi soir à New York.

L’équipe texane a les devants 2-1 dans cette confrontation.

Le colosse de 6 pi 7 et 282 lb a claqué un circuit de trois points en quatrième manche pour creuser l’écart à 8-0.

Judge s’est également signalé en défensive plus tôt dans la manche, effectuant un attrapé spectaculaire aux dépens de Yuli Gurriel en sautant alors que la balle était près de se retrouver dans les gradins. Le numéro 99 est entré solidement en contact avec la clôture, mais il a été en mesure de se relever et de poursuivre la rencontre.

Une transaction payante

Les favoris de la foule ont pris les devants à leur deuxième tour au bâton grâce au joueur de troisième but Todd Frazier, acquis des White Sox de Chicago en cours de saison en compagnie des releveurs David Robertson et Tommy Kahlne. Frazier a cogné une longue balle alors que Starlin Castro et Aaron Hicks se trouvaient sur les sentiers, offrant ainsi une priorité de trois points à son équipe.

Chase Headley a réussi un simple opportun en quatrième peu avant la claque de Judge. Il s’agissait d’un premier coup sûr provenant du frappeur de choix depuis le début des éliminatoires pour les Yankees.

CC Sabathia a connu un autre bon départ, allouant trois coups sûrs et quatre buts sur balles en six manches de travail.

Le vétéran s’est mis dans le trouble en troisième manche alors que les buts étaient remplis, mais il a forcé Carlos Correa à frapper un ballon-sacrifice à l’avant-champ pour mettre un terme à la menace.

Dans une cause perdante, Charlie Morton a été victime de sept points, six frappes en lieu sûr et deux passes gratuites en trois manches et deux tiers sur la butte.

Les hommes de Joe Girardi étaient parvenus à effacer un retard de 2-0 dans leur série de division contre les Indians de Cleveland, qui avaient obtenu le meilleur dossier de la Ligue américaine pendant le calendrier régulier.

Les deux formations reprendront l’action mardi, dans le Bronx.