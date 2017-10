Les Kings toujours invaincus en temps réglementaire

Des buts d’Anze Kopitar et de Jake Muzzin ont permis aux Kings de Los Angeles de l’emporter 3-2 sur les Islanders de New York, dimanche au Staples Center.

À VOIR : Sommaire



Les Kings (4-0-1) demeurent ainsi toujours invaincus en temps réglementaire cette saison.



Kopitar a inscrit son quatrième but de la saison en première période, sur des aides de Dustin Brown et de Drew Doughty.



Josh Bailey a créé l’égalité en deuxième période, mais Muzzin a marqué le but décisif un peu plus tard dans l’engagement lors d’une supériorité numérique.



Le gardien Jaroslav Halak a flanché trois fois sur 27 tirs devant le filet des Islanders (2-3-1). Son vis-à-vis Darcy Kuemper a réalisé 23 arrêts.