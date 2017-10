Leonard Fournette s’en tire à bon compte

Le porteur de ballon des Jaguars de Jacksonville Leonard Fournette devrait disputer le prochain match des siens, dimanche contre les Colts d’Indianapolis, malgré une légère blessure au bas du corps subie le week-end dernier.

C’est ce qu’a indiqué le réseau ESPN, lundi avant-midi.

La recrue a perdu l’équilibre en tentant de semer un adversaire pendant le quatrième quart du duel de dimanche face aux Rams de Los Angeles. Il a glissé au moment où son pied était coincé dans la surface gazonnée et il en a été quitte pour une entorse à la cheville.

Quatrième choix au total lors du plus récent repêchage de la NFL, Fournette a récolté 596 verges et six touchés en 130 courses cette saison.