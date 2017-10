Le top 25 de la LNH: Sidney Crosby, #1

L’émission Dave Morissette en direct présente son top 25 des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), d’après un sondage auprès de leurs pairs.

Certains experts à travers la Ligue sont d'avis que le jeune McDavid a ravi le trône de Sidney Crosby, mais les joueurs que nous avons sondés ne partagent vraisemblablement pas cette opinion. «Sid The Kid» trône au sommet de notre classement, lui qui a soulevé une troisième Coupe Stanley avec les Penguins en 2017, en plus de mériter pour une deuxième année d'affilée le trophée Conn Smythe remis au joueur le plus utile des séries éliminatoires. Joueur de centre d'une intelligence incroyable, Crosby repère les ouvertures avant tout le monde sur la patinoire et excelle dans toutes les facettes du jeu qui existent. Ajoutez à cela le fait qu'il est un travailleur acharné en plus de son talent exceptionnel et vous avez un joueur de hockey qui frôle la perfection.

Sidney Crosby en bref