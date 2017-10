Le top 25 de la LNH: Erik Karlsson, #3

L’émission Dave Morissette en direct présente son top 25 des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), d’après un sondage auprès de leurs pairs.

Au troisième rang, on retrouve le cœur et l’âme des Sénateurs d’Ottawa, Erik Karlsson. Le défenseur suédois, deux fois récipiendaire du trophée Norris, est un expert de la relance de l’attaque et de l’avantage numérique, entre autres.

Choix de premier tour des Sénateurs en 2008, Karlsson a été nommé capitaine de l’équipe en octobre 2014.

Êtes-vous d'accord avec le classement d'Erik Karlsson (#3) au #DMtop25? — TVA Sports (@TVASports) 17 octobre 2017

Erik Karlsson en bref