Le Rocket foisonne de francophones

Pas moins de 16 francophones travaillent de près ou de loin avec le Rocket de Laval.

Si les enseignements se font bien sûr en anglais, bon nombre des discussions informelles se déroulent en français chez le club-école des Canadiens de Montréal.

«Personnellement, si j’ai à parler à l’entraîneur, je le fais en français si je suis seul avec lui. C’est spécial», a indiqué à TVA Sports le défenseur Éric Gélinas.

À vrai dire, 100% des membres du personnel hockey parlent français. Du directeur général Larry Carrière à l'entraîneur-chef Sylvain Lefebvre, en passant par les adjoints Nick Carrière, Donald Dufresne, Sébastien Bordeleau et Marco Marciano.

«C’est plaisant de voir des Québécois se démarquer à un niveau élevé comme la Ligue américaine. C’est une fierté pour les Québécois», a mentionné Lefebvre.

«L’accueil a été formidable. C’était plus facile en français», a souligné le nouveau venu Nicolas Deslauriers.

Pour les cinq attaquants, trois défenseurs et le gardien Zachary Fucale, cette ambiance francophone leur rappelle leurs années dans les rangs juniors.

Et croyez-le ou non, on a même déniché un joueur allemand qui parle français : Markus Eisenschmid.

Peut-être est-ce le fruit du hasard ou une stratégie marketing, mais la formule fonctionne. L'équipe fait actuellement partie du top 5 de la Ligue américaine pour le nombre de billets vendus et présente un dossier de 3-1-0 après quatre matchs.

Un signe comme quoi avoir des joueurs auxquels le public peut s'identifier rapporte ultimement.

(D’après un reportage de Jean-Philippe Bertrand, à voir dans la vidéo ci-dessus)