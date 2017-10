Le Real, enfin un vrai test pour Harry Kane

Harry Kane, déjà auteur de cinq buts lors des deux premières journées de Ligue des champions, aura l'occasion mardi contre le Real Madrid de prouver qu'il est aussi bon que le pense l'Angleterre.

Déjà 11 buts en 10 matchs avec Tottenham, quatre en quatre rencontres avec l'équipe d'Angleterre, l'attaquant de 24 ans impressionne depuis le début de la saison.

Et forcément, les louanges suivent, les comparaisons avec Messi et Ronaldo aussi: sa moisson de 13 buts en septembre égale ainsi les meilleurs mois des deux Ballons d'Or.

Pas étonnant dès lors que son entraîneur Mauricio Pochettino le trouve «fantastique». «Je suis amoureux», a même déclaré l'Argentin. Pep Guardiola a d'ailleurs apposé l'étique d'«équipe d'Harry Kane» sur Tottenham, comme si tout dépendait de l'Anglais.

Idem pour Gareth Southgate, qui ne voit «pas de meilleur finisseur en ce moment». Le sélectionneur apprécie lui la volonté du buteur de «devenir le meilleur joueur du monde».

«Je vois que je suis proche de ces joueurs (Messi et Ronaldo), c'est une motivation pour me rapprocher encore plus, pour franchir le prochain pas», racontait le joueur le mois dernier.

Car il en est encore loin. Si les statistiques et les félicitations fleurissent, elles cachent pourtant un bilan assez modeste (ou peut-être en trompe-l'œil) sur la scène européenne. La saison passée, Kane, avec sa blessure à une cheville et ses deux buts en trois matchs, n'avait pas réussi à sortir Tottenham de la phase de groupes.

Peu d'expérience

Cette année part évidemment sur de meilleures bases pour Kane et les «Spurs» avec déjà deux victoires, mais le Londonien a marqué un doublé contre Dortmund (3-1) et surtout un triplé contre le modeste Apoel Nicosie (3-0). En championnat, il a réussi trois doublés contre des équipes de dernière partie de tableau et est donc resté muet cinq journées sur huit.

Alors, forcément, Kane et Tottenham auront des choses à prouver à Santiago Bernabeu, contre le double champion d'Europe en titre.

«C'est sûr que ce sera un test. On affronte la meilleure équipe du monde», expliquait Pochettino la semaine dernière à la radio espagnole COPE.

«Nous sommes une jeune équipe, avec beaucoup d'internationaux mais peu d'expérience de ce genre de match.»

Mais que manque-t-il à Tottenham et Kane pour devenir une grande équipe et un grand joueur? La régularité. Et, si l'on en croit la performance du N.9 contre le 19e de Premier League samedi, l'attaquant en est encore loin, tellement il a vendangé face à Bournemouth (1-0).