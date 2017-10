LavoieDubé : Letang retrouve son élan

Le défenseur des Penguins Kristopher Letang semble de plus en plus retrouver ses repères.

Le numéro 58 a obtenu un but et trois aides au cours de la dernière semaine. Il ne faut pas oublier que Letang a raté la fin de la dernière saison et les séries éliminatoires en raison d’une blessure au cou.

«C'est sûr qu'il y a eu une petite période d'adaptation et collectivement, on a beaucoup mieux joué et ça m'a aidé en tant que joueur», a-t-il mentionné, lundi à #LavoieDubé.

«De match en match, ma confiance revient, a-t-il ajouté. Je fais les jeux que je faisais (...) et physiquement, je me fais plus frapper et je me sens très à l'aise.»

