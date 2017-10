Dustin Johnson reste au sommet du golf

L’Américain Dustin Johnson a conservé le sommet du classement mondial du golf masculin ayant été mis à jour lundi.

D’ailleurs, l’ordre des cinq premiers est le même comparativement à celui de la semaine précédente. Jordan Spieth, des États-Unis, est deuxième, devant le Japonais Hideki Matsuyama. Un autre représentant du pays de l’Oncle Sam, Justin Thomas, suit en quatrième place. L’Espagnol Jon Rahm est cinquième.

Vainqueur de la Classique CIMB le week-end dernier à Kuala Lumpur, Pat Perez est passé du 31e au 20e échelon.

Le Canadien Adam Hadwin reste 50e, tandis que ses compatriotes Graham DeLaet et Mackenzie Hughes sont respectivement 103e et 117e, en baisse de neuf et quatre places.

La Corée du Sud domine

Chez les femmes, la Sud-Coréenne So Yeon Ryu demeure en tête, devant une autre joueuse de son pays, Sung Hyun Park. L’Américaine Lexi Thompson est troisième, tandis qu’In Gee Chun, aussi de la Corée du Sud, a grimpé de trois rangs et se retrouve quatrième. Le top 5 est complété par la Suédoise Anna Nordqvist.

L’Ontarienne Brooke M. Henderson occupe le 10e échelon. Alena Sharp est 101e, alors que les Québécoises Maude-Aimée LeBlanc et Anne-Catherine Tanguay sont dans l’ordre 243e et 345e.