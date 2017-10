Connor McDavid peut être plus rapide

Le prodige de 20 ans des Oilers d’Edmonton Connor McDavid continue de faire écarquiller les yeux par sa vitesse phénoménale. Et, il n’aurait même pas encore atteint l’apogée de sa vitesse.

C’est du moins que pense son entraîneur personnel Joe Quinn, qui s’occupe notamment de développer son coup de patin et ses habiletés, selon The Hockey News.

Lors du match d’ouverture des Oilers, McDavid a marqué un superbe but et dont la vitesse de pointe sur cette séquence a été calculée à 40,9 km/h (à voir dans la vidéo ci-dessus), ce qui a commencé à générer un lot de questions sur la vitesse du numéro 97.

Quinn répond en partie à ces questions, admettant que McDavid soit devenu plus rapide lors de l’été en raison de son entraînement. Et plus impressionnant encore, il pense qu’il y a encore de la place à l’amélioration.

«Il était un peu plus rapide et certains joueurs professionnels l’ont remarqué également, a souligné Quinn, qui est aux côtés de McDavid depuis l’âge de 11 ans et qui entraîne son lot de joueurs de la LNH. Plusieurs joueurs ont de la vitesse, mais je pense que personne ne peut contrôler la rondelle et faire des jeux comme il (McDavid) peut le faire. Et, oui, je pense qu’il peut avoir plus de vitesse.

«Peut-il se rendre à 42 ou 43 km/h? Oui, je le pense. Il est encore jeune et il s’améliorera.»

Quinn a une méthode qui sort de l’ordinaire. Au lieu de travailler exclusivement sur une habileté en particulier, il préfère soumettre le joueur à une multitude de tâches à effectuer simultanément. Plus qu’il ne peut soutenir.

«Pour plusieurs joueurs, lorsque les pieds travaillent, les mains sont au repos, a-t-il indiqué. Si les mains essaient de battre un rival, les pieds sont en position de glisse. Ils perdent leur vitesse et doivent créer à nouveau de l’énergie. Connor n’a pas besoin de faire cela. Il peut faire plusieurs choses à la fois en raison de son entraînement.»

L’an dernier McDavid a amassé 100 points, dont 30 buts, en route vers son premier trophée Art-Ross, notamment.

En 2017-2018, McDavid a amassé cinq points, dont trois buts, en quatre rencontres.