Claude Julien veut des résultats

L'entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, Claude Julien, veut voir son équipe connaître du succès, et ce, le plus rapidement possible.

«Oui, nous avions mieux fait [contre les Maple Leafs de Toronto], mais il faut des résultats, a-t-il dit lors de son point de presse lundi, à San Jose.

«Il faut continuer de travailler et s'améliorer dans toutes les facettes du jeu. Cela dit, il faut gagner des matchs [rapidement].»

Les Canadiens présentent un dossier de 1-3-1 depuis le début de la campagne. Ils affronteront coup sur coup les Sharks, les Kings de Los Angeles et les Ducks d'Anaheim cette semaine, en Californie.

Le défenseur David Schlemko n'a pas accompagné ses coéquipiers à San Jose et Carey Price sera devant le filet face aux Sharks.

Voyez le point de presse de Claude Julien dans la vidéo ci-dessus.