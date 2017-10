Claude Julien fait l’unanimité

Les Canadiens de Montréal n’ont peut-être pas le début de saison espéré. Toutefois, selon les propos du journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie, lundi matin, dans sa chronique publiée dans le Journal de Montréal, plusieurs des homologues de l’entraîneur du Tricolore, Claude Julien, s’attendent à ce que l’équipe connaisse plus de succès sous peu.

«Aujourd’hui, on sent que le défi de Claude Julien est important alors que sa formation tente d’être plus constante dans ses performances soir après soir, a écrit Lavoie.

«Mais lorsque vous parlez à ses homologues de la LNH, l’entraîneur du Canadien fait vraiment l’unanimité et tout le monde s’attend à ce que son équipe connaisse plus de succès sous peu. "C’est quelqu’un qui est toujours en contrôle du gouvernail", a indiqué Mike Babcock avant le match de samedi.»

Des deux côtés de la clôture

Toujours selon que rapporte Renaud Lavoie, Babcock n’est pas le seul à percevoir Julien comme un des meilleurs de sa profession.

«Lorsque j’ai approché Barry Trotz pour lui parler de Claude Julien, il a eu la réflexion suivante : "Tu veux me parler de mon frère!", a lancé l’entraîneur-chef des Capitals.

«Les deux hommes se connaissent depuis très longtemps, mais visiblement leur amitié s’est grandement solidifiée lors de la Coupe du monde, il y a un an, alors que les deux travaillaient comme adjoints de Mike Babcock, qui dirigeait l’équipe canadienne.

«Trotz voue une admiration sans bornes à Claude Julien parce qu’il est en mesure de faire ce que peu d’entraîneurs font. "Lorsqu’il doit être dur, il l’est, mais il peut aussi devenir un entraîneur qui flatte ses joueurs dans le sens du poil. Il est capable de jouer des deux côtés de la clôture", a confié Trotz.

«Le respect entre les deux hommes est mutuel parce qu’ils ont la même philosophie sur la façon de diriger leur équipe respective et aussi parce qu’ils ont les mêmes intérêts dans la vie.»

Aider son prochain

Selon Lavoie, Julien n’hésite pas à aider quiconque travaille avec lui... mais si un jour, il pourrait perdre son poste au profit de ses élèves.

«Au début de la dernière saison, Claude Julien s’est fait imposer ses adjoints à Boston par le directeur général Don Sweeney, a souligné Lavoie.

«Un de ceux-là était Bruce Cassidy, qui était l’entraîneur-chef du club-école des Bruins la saison précédente.

«Il ne fallait pas être un devin pour comprendre ce qui se dessinait à Boston, mais aujourd’hui, Cassidy se dit privilégié d’avoir pu travailler avec Claude Julien, qui a toujours tenté de l’aider, même s’il savait que Cassidy allait probablement prendre son poste un jour. "Je suis un entraîneur émotif et je ne veux pas non plus être quelqu’un que je ne suis pas. Mais Claude m’a bien guidé pour me faire comprendre que les caméras de télévision sont partout et que ce n’est pas comme dans la ligue américaine. Ça m’a permis d’être plus professionnel dans mon approche", a confié Cassidy.

«Claude Julien est reconnu comme un entraîneur qui est en mesure de sortir le meilleur de ses joueurs et maintenant, son objectif est de ramener la coupe Stanley à Montréal. Ce ne sera pas facile d’y arriver, mais dites-vous bien que ses homologues croient vraiment que s’il y a un entraîneur qui est en mesure d’atteindre cet objectif à Montréal, c’est bien lui.»