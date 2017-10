Un voyage périlleux pour le Canadien

Sous la férule de Michel Therrien, le Canadien de Montréal nous avait habitués à des sorties de blocs explosives. Or, pour la première fois depuis la saison 2011-2012, le Canadien affiche un dossier perdant après cinq rencontres.

Cet automne-là, le Tricolore avait amorcé la campagne avec une fiche de 1-5-2, en route vers un hiver catastrophique au terme duquel il s’était classé au 15e et dernier rang de l’Association de l’Est.

Or, le voyage de trois rencontres qu’amorceront Claude Julien et ses hommes mardi soir à San Jose n’augure rien de bon.

Un séjour désastreux en Californie pourrait placer le Canadien – dont le dossier est présentement de 1-3-1 – dans la même position que lors de cette atroce saison.

Les succès pratiquement inexistants des Montréalais sur les berges du Pacifique font craindre le pire. On le rappelle à chaque visite du Canadien à San Jose. La dernière victoire du Bleu-Blanc-Rouge au domicile des Sharks remonte au 23 novembre 1999. Depuis ce temps, il a subi 10 revers, dont deux en bris d’égalité.

«Ces voyages sont toujours difficiles, mais en même temps, ils sont plaisants. Ils permettent de tisser des liens entre les gars, a lancé Alex Galchenyuk au terme de la défaite contre les Maple Leafs de Toronto. C’est vrai qu’on n’a pas gagné à San Jose depuis un bon bout de temps. Souhaitons que nous allons trouver un moyen de changer cette réalité.»

Avec le début de saison difficile que connaissent les Sharks (1-3-0), l’occasion est belle pour mettre fin à cette disette.

Problèmes ailleurs aussi

Si les pépins du Canadien ne se trouvaient qu’à San Jose, ça serait un moindre mal. Cependant, depuis le périple immaculé de novembre 1999, deux fois seulement en 10 occasions le Canadien est rentré de Californie avec plus d’une victoire à son dossier (si on exclut les matchs disputés à Phoenix au cours de quelques-uns de ces voyages).

En décembre 2016, le Tricolore a mis fin à une séquence de trois revers à Los Angeles. À l’inverse, il a subi la défaite à ses trois dernières sorties à Anaheim. Depuis la saison 2000-2001, il n’a savouré que trois gains en 10 matchs au pays de Mickey Mouse.

Question de décalage ?

La tenue de Carey Price, qui fait défaut depuis le début de la saison, n’est rien pour rehausser le niveau de confiance. Contre les Sharks, les Kings et les Ducks, le gardien britanno-colombien montre un dossier combiné de 3-7-1, un taux d’efficacité de ,909 et une moyenne de buts alloués de 3,33.

«Le décalage horaire est un peu étrange parce que notre système croit qu’il est encore 22 heures. À mesure que les rencontres avancent, notre corps entre dans différents états, a souligné Karl Alzner, dont l’ancienne formation, les Capitals de Washington, a à peine connu plus de succès que le Canadien en sol californien au cours de la dernière décennie.

«Nous sommes quelques nouveaux ici. Espérons que nous pourrons faire tourner la chance», a ajouté le défenseur.

La simplicité pour Drouin

À ce chapitre, Jonathan Drouin pourrait être d’une grande utilité. L’Huberdois est l’un des rares à ne présenter aucun complexe contre ces trois formations. Dans l’uniforme du Lightning de Tampa Bay, il a remporté cinq victoires, subi trois revers et encaissé une défaite en bris d’égalité dans cet État américain.

«Je n’ai jamais connu de problème là-bas. Le décalage, ça joue peut-être un peu, mais je ne me souviens pas d’avoir abordé ces matchs d’une façon spéciale, a soutenu Drouin. Les gens disent que les joueurs sont plus gros et plus forts dans l’Ouest, mais maintenant le jeu est tellement rendu vite, qu’il n’y a plus de si gros bonshommes que ça. La façon de jouer demeure la même: sortir le plus vite possible de ton territoire et appliquer de la pression.»