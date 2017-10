Un match positif

Pour une fois, l’ambiance était décontractée dans le camp de l’Impact malgré la défaite parce que cette fois-ci, l’équipe s’est donné des chances de gagner même si elle n’a pas su en profiter.

« On s’est créé des occasions, mais on n’a pas pu conclure. On a manqué de réalisme devant le but et ça nous a fait mal », a résumé Maxime Crépeau.

Le jeune gardien soutient que l’équipe peut sortir de la rencontre avec une certaine dose d’optimisme.

« Ce n’est pas une performance négative, on a montré de belles choses, mais ça reste une défaite. »

Meilleur sort

Samuel Piette, qui a réalisé une solide performance face aux gros canons torontois, estime que ses coéquipiers et lui méritaient un meilleur sort.

« On aurait mérité beaucoup plus que la défaite. On aurait pu repartir avec un point, voire trois. Mais des fois, ça ne rentre pas. »

Hassoun Camara partageait son avis, mais a aussi décoché une flèche à l’endroit de l’officiel Ted Unkel, qui a eu une influence sur le seul but du match en ne décernant pas une faute peu de temps avant.

« On garde aussi un peu de frustration par rapport aux circonstances d’arbitrage. Il ne faut pas se cacher derrière ça, mais quand les deux équipes ont le même sentiment, ça devient un petit peu difficile », a estimé le défenseur.

« On est déçus de perdre par rapport à la prestation qu’on a offerte à l’extérieur. La prestation a été bonne. » - Hassoun Camara

La dernière fois

Entré à la 72e minute, Patrice Bernier a participé à son dernier derby contre le Toronto FC et il avait une pointe de nostalgie dans la voix après la rencontre.

« Il n’y aura plus de bataille pour moi contre le Toronto FC, mais ça me fait plaisir parce que chaque fois, ils nous ont rendus meilleurs et je suis pas mal sûr que nous aussi on les a rendus meilleurs. »

Une fois la rencontre terminée, quelques membres du TFC, dont Michael Bradley, sont allés le voir pour le féliciter à l’aube de sa retraite.

« J’ai échangé avec Michael, on se connaît depuis longtemps. Il n’avait que de bons mots à dire. C’est bien de voir qu’il y a de la reconnaissance de chaque bord. »

Le capitaine jouera son dernier match dimanche prochain et la journée lui sera consacrée.