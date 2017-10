Patrice Bernier quitte le BMO Field pour une dernière fois

Un des acteurs principaux de la rivalité contre le Toronto FC, Patrice Bernier a disputé son dernier match face à la formation ontarienne, dimanche.

Voyez ses commentaires dans la vidéo ci-dessus.

Le Québécois a avoué qu’il était émotif en quittant le BMO Field, lui qui a échangé de bons mots avec les joueurs de l’équipe adverse à la fin du match, dont notamment Michael Bradley.

«Je n’avais que de bons mots pour eux parce qu’à la fin, moi je ne joue plus contre eux, a-t-il affirmé avec le sourire en coin. C’était bien de voir qu'il y a une reconnaissance des deux côtés.»

Malgré la défaite, l’Impact a été fidèle à lui-même en ne rendant pas la tâche facile à son ennemi juré.

«Si le ballon va au fond du but [sur nos chances], on gagne peut-être 3-1 ou 4-1, a lancé le capitaine. On est l’équipe qui leur donne le plus de misère.

«On l’a prouvé chaque fois. Je sais qu’ils sont pas mal contents qu’on ne soit pas des séries, car la route est plus difficile pour eux quand on est là.»