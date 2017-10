Nail Yakupov, le pari payant de l'Avalanche

L’Avalanche du Colorado a pris un risque calculé que peu d’équipes étaient prêtes à prendre en accordant un contrat d’une saison à Nail Yakupov cet été, et la formation commence à être récompensée.

Yakopov, 24 ans, était disponible sur le marché des joueurs autonomes seulement cinq ans après avoir été le premier choix au total du repêchage de la Ligue nationale de hockey, puisqu’il n’avait pas reçu d’offre qualificative des Blues de St. Louis. Il n’avait obtenu que neuf points, dont trois buts, en 40 matchs, la saison dernière.

L’Avalanche a vu un jeune joueur qui avait besoin d’une autre chance, et l’équipe était dans une situation parfaite pour lui donner cette opportunité. Et le risque semble être payant en début de saison.

À son premier match dans l’uniforme de l’Avalanche, Yakupov a obtenu une mention d’aide. Dans le troisième match, il a placé deux rondelles derrière le gardien des Bruins de Boston Tuukka Rask. Deux soirs plus tard, il a ajouté un but et une aide contre ces mêmes Bruins.

Il ne pourra pas toujours être aussi chanceux, bien sûr. Il ne marquera pas souvent des buts malgré que le filet soit sorti de ses amarres, et il aura rarement l’occasion de faire la course contre un gardien avant de déposer la rondelle dans une cage déserte.

Le plus gros point d’interrogation à propos de Yakupov est toutefois sa constance. Il montre un pourcentage de tirs de 20 % cette saison. Son pourcentage en carrière est de 9,8 %, ce qui signifie que son ratio cette saison devrait diminuer.

Malgré tout, la production de Yakupov pourrait demeurer élevée. Il a décoché 11 tirs cadrés cette saison, le deuxième plus haut total après Mikko Rantanen chez l’Avalanche. À ce rythme, il devrait réussir environ 225 lancers cette saison. Même si son pourcentage baisse au niveau qu’il maintient depuis le début de sa carrière, il marquerait tout de même 20 buts.

De plus, même s’il est le deuxième attaquant le moins utilisé au Colorado, avec une moyenne de 12 min 25 s par match, il obtient une chose qu’il n’avait pas à St. Louis: une chance de jouer sur le jeu de puissance. Il n’a pas encore marqué avec l’avantage d’un homme, mais il joue sur la deuxième unité avec Matt Duchene et Alexander Kerfoot. Les chances sont bonnes qu’il y parvienne bientôt.

La saison est encore longue, laissant beaucoup de temps pour que Yakopov revienne à ses mauvaises habitudes.