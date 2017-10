Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 14 octobre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules) :

WINNIPEG 2, Caroline 1

Toronto 4, MONTRÉAL 3 (OT)

TAMPA BAY 2, St. Louis 1

New Jersey 3, NY RANGERS 2

PHILADELPHIE 8, Washington 2

PITTSBURGH 4, Floride 3

DALLAS 3, Colorado 1

Columbus 5, MINNESOTA 4 (OT)

CHICAGO 2, Nashville 1 (OT)

Boston 6, ARIZONA 2

Calgary 5, VANCOUVER 2

Ottawa 6, EDMONTON 1

LOS ANGELES 4, Buffalo 2

NY Islanders 3, SAN JOSE 1

Les Flyers gâtent leurs partisans

Claude Giroux (deux buts, deux aides), Sean Couturier (deux buts, une aide) et Scott Laughton (deux buts) ont réalisé chacun un doublé, tandis que Jakub Voracek et Shane Gostisbehere ont amassé trois aides, pour propulser les Flyers vers une victoire de 8-2 dans leur match inaugural à domicile (voyez les faits saillants de cette rencontre dans la vidéo ci-dessus).

Les Flyers n’avaient pas réussi pareil exploit depuis 1982, alors qu’ils avaient triomphé des Nordiques au compte de 9-5 à leur premier match de la saison à la maison.

Ils n’avaient pas marqué autant de buts dans un match depuis le 5 novembre 2011, un gain de 9-2 aux dépens des Blue Jackets.

Les Sénateurs et les Kings poursuivent sur leur lancée

Les Sénateurs (3-0-2) et les Kings (3-0-1) ont tous deux gagné. Ils sont les deux seules équipes toujours invaincues en temps réglementaire cette saison.

Mike Hoffman et Kyle Turris ont récolté chacun deux buts et une aide.

Les «Sens» ont enfilé six buts pour un deuxième match de suite.

Pour les Kings, c’est la première fois depuis 1995-1996 qu’ils entament le calendrier régulier avec au moins un point à leurs quatre premiers matchs.

Kucherov passe à l’histoire

Nikita Kucherov est devenu le premier joueur de l’histoire du Lightning à toucher la cible dans les cinq premières rencontres de la saison. Seulement six joueurs ont établi ce fait d’armes au cours des 17 dernières saisons.

Le Lightning est parfait jusqu’ici à domicile (4-0-0).

Crédit photo : AFP

Hitchcock surpasse Arbour

L’entraîneur-chef des Stars, Ken Hitchcock, a obtenu la 783e victoire de sa carrière en saison régulière pour devancer le légendaire Al Arbour (782) au troisième rang de tous les temps.

Il est aussi l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire des Stars (279).

Matthews et Butcher vont très bien

L’attaquant des Maple Leafs Auston Matthews et le défenseur de première année des Devils Will Butcher ont engrangé deux points pour continuer leur excellent début de saison et aider leur équipe respective à présenter une fiche enviable de 4-1-0.

Matthews a obtenu au moins un point dans chacune des rencontres jusqu’à maintenant (cinq buts, trois aides).

Dans la victoire des Maple Leafs sur les Canadiens, l’entraîneur-chef Mike Babcock a atteint le plateau des 600 gains.

Pour Butcher, c’est la troisième fois en cinq matchs qu’il récolte plus d’une aide.

Dans l’histoire de la LNH, aucune autre recrue à la ligne bleue n’a totalisé huit aides après ses cinq premiers matchs.

Matchs de dimanche :

Boston @ Vegas (19h)

Buffalo @ Anaheim (22h)

NY Islanders @ Los Angeles (22h30)