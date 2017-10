Les Remparts freinés et brassés par l’Océanic

Dans un match typique des séries éliminatoires d’antan, l’Océanic de Rimouski a vaincu les Remparts de Québec par le pointage de 6-2, dimanche, au Colisée Financière Sun Life.

Force est de constater que la majorité des 3371 spectateurs, témoins de ce match retour de la Bataille du Saint-Laurent, ont passé un bel après-midi durant lequel les manœuvres habiles ont été entrecoupées d’épisodes virils.

De bonnes mises en échec, certaines ne respectant pas les règles contemporaines (comme l’assaut de Mikaël Robidoux à l’endroit de Samuel Gaumond), quelques combats, un vilain de service (l’ancien de l’Océanic Andrew Picco), bref le genre de spectacle que semble toujours apprécier une large tranche de la clientèle de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Les Remparts écopaient d'un deuxième revers en dix parties et il s'agissait de la première défaite à la fiche du gardien Dereck Baribeau (7-1).

Ces rivaux naturels croiseront à nouveau le fer le 25 octobre au Centre Vidéotron.

Les buteurs

Carson MacKinnon, Mathieu Bizier, Samuel Dove-McFalls, Alexis Lafrenière, Dmitry Zavgorodniy et Chase Stewart ont enfilé les buts des Bleus qui ont freiné une séquence de deux revers.

Pour Lafrenière, la jeune sensation des Rimouskois, il s’agissait de son cinquième filet de la saison. Il a également amassé une mention d’aide. Alex-Olivier Voyer a préparé trois buts.

Andrew Coxhead et Sam Dunn, lors d’avantages numériques, ont marqué les buts des visiteurs. Philipp Kurashev a récolté deux aides.

S’ils ont freiné à 20 leur série d’insuccès consécutifs avec l’avantage d’un ou deux hommes, les protégés de l’entraîneur Philippe Boucher auraient pu casser le moral de leurs rivaux dès les premières minutes de la partie. Ils ont toutefois échoué malgré trois infractions décernées à l’Océanic dans intervalle de 43 secondes. Au final, les Diables rouges ont été deux en 13 face aux Bleus.

La paire de défenseurs formée par Picco et Tomas Dajcar a connu un match ardu. Ils ont respectivement conclu à -5 et -4 dans la colonne du différentiel.

Les deux formations renoueront avec l’action mercredi. Québec ( 8-2) se rendra à Drummondville pour affronter les Voltigeurs pendant que les Rimouskois seront les hôtes du Drakkar de Baie-Comeau.

Une folle première période

Dès les premiers instants du match, une odeur de vengeance, parfum officiel de la rancœur, émanait dans l’amphithéâtre.

Les officiels se sont donc assurés que leur sifflet fonctionnait adéquatement. L’Océanic a écopé trois mineures dans un intervalle de 43 secondes, entre la 40e et la 83e.

L’attaque massive des Remparts qui avait peiné durant les dernières parties n’a même pas testé Colten Ellis durant ces longs épisodes en zone ennemie, tantôt à cinq contre trois, puis à cinq contre quatre. La séquence noire atteignait ainsi 0 en 20.

Pire, l’Océanic s’est ensuite inscrit au pointage quand MacKinnon s’est démarqué à l’entrée du territoire des Diables rouges avant de battre Dereck Baribeau à l’aide d’un tir des poignets.

Puis, Nicholas Blachman et Louis-Philippe Denis ont replongé les locaux dans l’embarras, récoltant des mineures simultanées.

Isolé à la droite du gardien et repéré par Philipp Kurashev, Coxhead a créé l’égalité en logeant la rondelle au fond d’une cage abandonnée.

Décidément de mauvais poil, Blachman a ensuite été sanctionné d’une paire de mineures et d’une inconduite pour des abus sur ses rivaux.

Avec 3:41 au cadran, Robidoux, un joueur qui semblait ciblé par ses rivaux depuis le début de la période, a remis la monnaie de la pièce à Samuel Gaumond qui venait de mettre en échec légalement Olivier Garneau en eaux libres.

Éclats de verre et de voix

Robidoux a placardé Gaumond contre la rampe, la baie vitrée a explosé au contact du coude du Remparts (ou du casque du joueur de l’Océanic) et des belligérants se sont retrouvés parmi les éclats de verre.

Robidoux a été sanctionné d’une majeure pour assaut, d’une extrême inconduite de partie. Le «18» aura avantage à recharger la batterie de son portable, au cas où le préfet de discipline le contacterait lundi.

Question de permettre aux employés du Colisée de ramasser les dégâts et de calmer les esprits, les arbitres ont renvoyé les joueurs aux vestiaires.

Au retour de la pause, Baribeau et Picco se sont emmêlé les lacets derrière leur but et Bizier a enfilé l’un des buts les plus faciles de sa carrière.

Une avance doublée

En début de deuxième, Dove-McFalls a profité d’une hésitation de Picco à sa ligne bleue pour patiner librement vers la cage ennemie et son lancer a trompé la vigilance de Baribeau. Pour l’ancien des Sea Dogs, il s’agissait de sa première réussite dans son nouvel uniforme.

Puis, après s’être furtivement rapproché de la cage adverse, Dunn a profité d’une autre supériorité numérique des Québécois pour rétrécir l’écart à 6 min 43 s.

Profitant d’une rondelle bondissante dans l’enclave, Alexis Lafrenière (cinquième) a recreusé l’écart à deux buts, à l’aide d’un tir des poignets bien cadré.

En troisième, Zavgorodniy et Stewart ont donné l’occasion aux partisans de se taper dans les mains.

Charlie roy suspendu

Auteur d’une agression (coup de poing), samedi, sur la personne de Maxime Comtois, des Tigres de Victoriaville alors que ce dernier était étendu sur la patinoire sans casque protecteur, le défenseur de 20 ans des Cataractes de Shawinigan Charlie Roy a été suspendu indéfiniment par le responsable de la sécurité des joueurs de la LHJMQ Raymond Bolduc. Comtois, comeneur pour les buts (neuf) avant les matchs dominicaux, aurait reçu une commotion cérébrale sur le jeu.

Même formation

Philippe Boucher a employé la même formation que vendredi: ainsi, les défenseurs Christian Huntley (suspendu), Braeden Virtue, les attaquants Thomas Caron et Pierrick Dubé et le gardien Oliver Troop n’ont pas enfilé l’uniforme.

À propos, Huntley purgeait dimanche la sixième partie de sa sanction de sept et il sera admissible à renouer avec la compétition vendredi face aux Voltigeurs de Drummondville.