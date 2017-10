Les Falcons surpris par les Dolphins

Après avoir été dominés 17-0 en première demie, les Dolphins de Miami ont inscrit 20 points de suite pour surprendre les Falcons au compte de 20-17, dimanche à Atlanta.

Le quart des Dolphins (3-2) Jay Cutler a réussi 19 de ses 33 relais pour 151 verges, deux touchés et une interception. Le pivot a rejoint Jarvis Landry et Kenny Stills dans la zone des buts.

Le premier a effectué huit réceptions pour 62 verges.

Le porteur de ballon Jay Ajayi a connu un fort match, amassant 130 verges en 26 courses.

Du côté des Falcons (3-2), finalistes du dernier Super Bowl, Matt Ryan a complété 24 de ses 35 passes pour 248 verges, un majeur et une interception.

Marvin Hall, sur un jeu aérien de 40 verges, et Tevin Coleman, sur une course de six verges, ont célébré dans le territoire ennemi.