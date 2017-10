La saison d'Aaron Rodgers pourrait être terminée

Les fidèles partisans des Packers de Green Bay retiennent leur souffle après que le quart Aaron Rodgers ait été transporté en voiturette à l’extérieur du terrain.

Le pivot étoile s’est blessé au premier quart du match contre les Vikings du Minnesota à la suite d’un plaqué du maraudeur Anthony Barr.

L’équipe a annoncé que Rodgers était blessé à la clavicule droite et qu’il pourrait rater le reste de la saison.

Nommé joueur par excellence à deux occasions, Rodgers a mené les Packers à une fiche de 4-1 cette saison. Avant les affrontements de dimanche, la formation du Wisconsin est au premier rang de la section Nord dans l'Association Nationale.

15 octobre 2017