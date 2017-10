Enfin une victoire des Giants

Les Giants de New York ont défait les Broncos de Denver 23-10 et récolté une première victoire cette saison en six rencontres, dimanche au Colorado.

Le botteur de précision Aldrick Rosas s’est montré particulièrement efficace avec trois placements de 25, 51 et 40 verges. Eli Manning a lancé une passe de touché de cinq verges à Evan Engram au deuxième quart. Engram a été la cible favorite du quart-arrière avec cinq attrapés et 82 verges de gains.

Manning a complété 11 de ses 19 tentatives de passe pour de modestes gains aériens de 128 verges. Au sol, Orleans Darkwa a permis à l’attaque new-yorkaise de progresser sur 117 verges.

La défense des Giants a appuyé son attaque : Jason Pierre-Paul a réalisé trois sacs du quarts pour des pertes et totalisé huit plaqués.

Trevor Sieman a réussi seulement 29 passes sur 50 jets, mais a enregistré 376 verges de gains par la voie des airs. Le quart partant des Broncos (3-2) a décoché une passe de touché de 13 verges à Jeff Heuerman au quatrième quart, mais a commis deux interceptions. Siemian s’est blessé à une épaule en cours de rencontre; en relève, Brock Osweiler a réussi deux passes et amassé 18 verges.

Tandis que l’attaque au sol des Broncos était limitée à 46 verges, les receveurs se montraient productifs : Demaryius Thomas (10 attrapés, 133 verges), Devontae Booker (4 attrapés, 78 verges) et Emmanuel Sanders (5 attrapés, 76 verges) ont représenté une menace sérieuse sur le terrain, en vain.