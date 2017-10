«Dans mon cœur, ç’a toujours été le soccer» - Patrice Bernier

Patrice Bernier aurait pu connaître une carrière d’athlète professionnel bien différente. Le capitaine de l’Impact a en effet dû choisir entre le soccer et le hockey à un certain moment dans sa vie et il s’est confié sur le sujet à notre reporter Andy Mailly-Pressoir.

«Dans mon cœur, ç’a toujours été le soccer», avoue Bernier qui a évolué pendant deux saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Celui qui jouait notamment aux côtés de Steve Bégin et Roberto Luongo avec les Foreurs de Val d’Or à l’époque était souvent épié par des recruteurs de la LNH.

«Ce qui a vraiment mis la croix sur le hockey, c’est quand je me suis fait échanger des Foreurs de Val d’Or aux Faucons de Sherbrooke», avoue-t-il.

«Je ne voulais pas continuer à rouler ma bosse en Europe ensuite ou dans la Ligue américaine, car je savais que le soccer était là. Ça m’a permis de tourner la page et de me concentrer uniquement sur le soccer.»

Patrice Bernier s’est également confié sur ses choix musicaux assez variés dans cette entrevue.

Voyez le tout dans la vidéo ci-dessus.