«C’était peut-être un de nos meilleurs matchs» - Mauro Biello

L’entraîneur-chef Mauro Biello est d'avis que ses troupes méritaient un meilleur sort qu'une défaite de 1-0 face au Toronto FC, dimanche.

À voir dans la vidéo ci-dessus.

L’Impact en avait assez fait pour obtenir au moins un match nul, selon lui.

«C’était peut-être un de nos meilleurs matchs, a-t-il noté. C’était leur équipe avec tous leurs meilleurs joueurs, alors pour nous d’avoir une performance comme ça, c’est encourageant. C’est décevant qu’on ne puisse pas sortir d’ici [avec un meilleur résultat]. Mais on a vu de la qualité.»



L’Impact a dominé le Toronto FC 18-11 au chapitre des tirs (5-3 au compte de frappes cadrées) et a raté des occasions en or dans la surface de réparation.

«On a créé des occasions tout seul devant le gardien. On a frappé les deux poteaux, a-t-il rappelé, en faisant référence à la frappe de Victor Cabrera. Je pense qu’on a bien joué.»

L’énigme Mancosu...

L’attaquant italien Matteo Mancosu a été incapable de mettre la touche finale sur de multiples chances. Un scénario qui se répète pour lui.

«C’était difficile pour lui, c’est sûr, a avoué Biello. Dans d’autres circonstances, il doit les mettre dans le filet, ces occasions.»