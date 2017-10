Auston Matthews, l’homme des grandes occasions

Auston Matthews hantera le Canadien de Montréal pour encore plusieurs saisons. Il le fait déjà à l’âge de 20 ans. Le prodige des Maple Leafs de Toronto a écrit le dernier chapitre de ce gain de 4-3 en marquant son deuxième but de la rencontre en prolongation.

«J’ai joué avec plusieurs joueurs au cours de ma carrière, mais je ne me souviens pas d’avoir côtoyé un jeune avec un aussi grand impact à un si jeune âge, a dit l’ailier Patrick Marleau dans le petit vestiaire de l’équipe adverse au Centre Bell. Matthews a le don de réussir les gros jeux, il a un instinct incroyable de marqueur.»

Encerclé par une dizaine de journalistes, Matthews restait toujours aussi calme. Le centre originaire de l’Arizona venait simplement de terminer sa soirée de travail.

«Nous étions dans un environnement hostile et nous voulions gagner cette rencontre, a mentionné Matthews. Nous avons atteint notre mission en sortant d’ici avec les deux points.»

Après cette classique phrase, Matthews a décrit son but vainqueur.

«J’étais sur la glace depuis assez longtemps, mais le jeu s’est rapidement transporté en zone adverse après un bon arrêt de Freddy [Frederik Andersen].»

«William [Nylander] m’a fait une passe parfaite. Nous avons montré notre caractère en signant une grosse victoire après un revers à notre dernier match contre les Devils.»

Bons mots pour Mete

Le premier de classe au repêchage de 2016 a également profité d’une perte d’équilibre de Carey Price en première période pour donner une avance de 2-1 aux siens.

«Je n’avais pas remarqué que Price venait pratiquement de chuter, a-t-il précisé. Je me suis servi du défenseur comme écran et j’ai décoché un bon tir. Mais en temps normal, Carey aurait bloqué ce tir. Ç’a été un but un peu chanceux.»

Matthews a fait plusieurs présences sur la glace contre Shea Weber et Victor Mete. S’il connaissait déjà bien Weber, il a découvert le jeune défenseur du Tricolore.

«Je l’ai trouvé très bon, a souligné le numéro 34. Il est petit, mais il patine vraiment bien. Il a une bonne lecture du jeu et il complète bien un défenseur comme Weber. Je savais qu’il avait déjà joué à London avec Mitchell Marner. Il m’avait parlé de lui en termes élogieux. Et il avait raison.»

Andersen soulagé

Chancelant depuis le début de la saison, Frederik Andersen a été l’un des grands artisans de ce gain avec 31 arrêts.

«J’avais besoin de rebondir et je suis heureux du résultat, a mentionné Andersen. J’ai gagné en confiance en première période après mon arrêt contre [Paul] Byron.»