Une première défaite pour le Rocket

L’attaquant des Devils de Binghamton Nick Lappin a inscrit trois buts en plus d’une mention d’aide pour infliger un premier revers au Rocket par la marque de 5-1, samedi à la Place Bell de Laval.

Lappin a ouvert la marque au premier engagement grâce à un but en avantage numérique alors que le joueur de centre du Rocket Michael McCarron se trouvait au cachot pour conduite antisportive.

L’attaquant du Rocket Nikita Sherbak a assuré la réplique avant la fin de la première période avec son premier filet de la campagne.

Le défenseur des Devils Brian Strait a inscrit le but vainqueur après seulement 38 secondes de jeu au deuxième engagement.

Lappin a inscrit son deuxième but en troisième période et a complété son tour du chapeau dans un filet désert. Le joueur de centre de Binghamton Joseph Blandisi a également bien fait en récoltant trois mentions d’aide.

Sortie difficile pour Charlie Lindgren

Le gardien du Rocket Charlie Lindgren a connu une rencontre difficile, allouant quatre buts sur seulement 16 tirs. L’espoir du Canadien avait également connu un départ plutôt ordinaire vendredi face à ses mêmes adversaires, permettant six buts sur 22 rondelles dirigées vers lui. C’est Zachary Fucale qui avait terminé la partie et signé la victoire en accordant qu’un but sur dix tirs.

Du côté des Devils, le gardien de but Scott Wedgewood a stoppé 36 tirs pour signer la victoire.

La prochaine rencontre du Rocket aura lieu le vendredi 20 octobre face aux Penguins, à Wilkes-Barre. La filiale du Canadien sera de retour devant ses partisans le mercredi 25 octobre pour affronter les Americans de Rochester.