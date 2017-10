Revanche à la sauce saguenéenne

Les Saguenéens de Chicoutimi ont soutiré une douce revanche, samedi après-midi, quand ils ont pris la mesure du Drakkar de Baie-Comeau par la marque de 5-2 devant 1724 amateurs réunis au centre Henry-Leonard.

Battus 4-1 à domicile la veille, les visiteurs du Saguenay ont très bien rebondi, même si les locaux sont parvenus à se forger une avance de deux buts après une période de jeu. Loin de se laisser abattre, les hommes de Yanick Jean ont sonné la charge au deuxième engagement avec trois buts sans riposte en moins de six minutes d’intervalle face à des adversaires dépassés par les événements.

Première étoile du match, le capitaine Olivier Galipeau (deux buts, une aide) a donné le ton au ralliement avant de voir Liam Stevens et Kevin Klima (un but, deux aides) poursuivre la remontée, qui s’est complétée avec deux autres buts au dernier engagement.

Période creuse

En plein contrôle après 20 minutes, le Drakkar a connu une autre période creuse très coûteuse. «Souvent, on parle de la fatigue physique, qui devient une fatigue mentale. Nous avons une jeune équipe et cela fait partie du processus d’apprentissage», a commenté le pilote Martin Bernard.

Tirant de l’arrière par un but en début de troisième, les locaux sont passés bien près d’égaler le pointage quand Gabriel Fortier a touché le poteau sur une échappée. Le jeu s’est transporté de l’autre côté et les Sags leur ont cassé les reins, quelques instants plus tard.

«C’est souvent une question de momentum et il faut savoir comment réagir dans ce genre de situation. Nous allons continuer de travailler là-dessus», a ajouté Bernard.

Son homologue Yanick Jean était évidemment satisfait de la performance de sa troupe. «Les gars ont fait preuve de caractère. Malgré le recul, personne n’était à terre après la première période et les choses ont débloqué. C’est une grosse victoire d’équipe sur la route», a résumé le pilote des Bleus.

En bref

Félix-Antoine Marcotty a réussi l’autre filet des gagnants face au gardien de but Antoine Samuel, laissé à lui-même plus souvent qu’à son tour.

Le Russe German Rubtsov a récolté trois mentions d'aide.

Jordan Martel et Bradley Lalonde ont été les seuls à tromper la vigilance du gardien Zachary Bouthillier.