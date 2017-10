Qu'arrivera-t-il avec Galchenyuk?

Le nom de l’attaquant Alex Galchenyuk est de plus en plus au cœur des rumeurs de transaction en raison de son lent début de saison et de sa relégation sur la quatrième ligne. Est-ce que les Canadiens de Montréal vont l’échanger? Les Rangers de New York seraient l’une des équipes à la recherche d’un joueur de centre.

La maigre fiche de 1-3 pour amorcer la saison est en partie attribuable au manque d’attaque du Tricolore. Avant la rencontre de samedi face aux Maple Leafs de Toronto, les Canadiens n’avaient inscrit que quatre filets en 12 périodes et une période de prolongation. Le seul but gagnant de la formation montréalaise a été l’œuvre de Jonathan Drouin en tirs de barrage.

Galchenyuk fait partie des joueurs qui connaissent des ennuis à s’inscrire sur la feuille de pointage. Le marqueur de 30 buts en 2015-2016 n’a toujours pas inscrit de point cette saison après quatre parties. L’ailier de 23 ans a également vu son temps de jeu diminuer en raison de sa rétrogradation sur la quatrième unité. Les difficultés qu’éprouve Galchenyuk ont attiré l’attention de l’informateur Darren Dreger. Le journaliste de TSN croit qu’un changement d’air pourrait être bénéfique au jeune attaquant.

Pierre LeBrun croit également que les Canadiens pourraient être tentés de magasiner Galchenyuk. LeBrun ajoute que la valeur de l’Américain n’est pas très bonne pour le moment et que le Tricolore ne pourrait pas obtenir un atout de qualité en retour. Sa délégation sur le quatrième trio n’aidera pas cependant à augmenter sa valeur.

Les Rangers à la recherche d’un joueur de centre

Les Rangers de New York seraient actifs pour trouver un joueur qui compléterait leur groupe de centres. La formation new-yorkaise avait amorcé la campagne avec Filip Chytil comme troisième centre, mais le jeune de 18 ans a été rétrogradé après avoir disputé deux parties avec les Rangers. Le directeur général de New York Jeff Gordon serait à la recherche sur le marché d’un joueur de centre.

Le journaliste du «New York Post» Larry Brooks croit pour sa part que le vétéran Joe Thornton serait le joueur parfait avec les Rangers. Le journaliste rapporte que Thornton et les «Blue Shirts» auraient eu plusieurs conversations à la fin de juin dernier avant que le joueur de 38 ans décide de s’entendre avec les Sharks de San Jose.

Si les Sharks ne sont pas dans le portrait des séries avant le 26 février prochain et que les Rangers eux le sont, la transaction pourrait avoir lieu. Un autre facteur important est que Thornton a passé les deux derniers lock-outs de la Ligue nationale de hockey en Suisse avec le HC Davos. L’attaquant des Rangers Rick Nash était son coéquipier et les deux joueurs avaient bien fait ensemble.

C’est un dossier qu’il faudra surveiller au courant de la saison.

