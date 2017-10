«Marc Bergevin est mal conseillé»

Dans sa chronique du Journal de Montréal publiée samedi, l’analyste de TVA Sports Michel Bergeron déplore que les Canadiens de Montréal aient pris «trop de mauvaises décisions dans les dernières années».

«L’équipe n’est pas en santé en ce moment, et je ne parle pas de blessures. L’organisation a pris trop de mauvaises décisions dans les dernières années et il est temps pour Marc Bergevin d’arrêter de travailler en comité et de prendre des décisions par lui-même, car le constat est clair : il est mal conseillé, avance l’ancien entraîneur de la LNH.

«En ce moment, la seule stabilité chez le Canadien est le duo formé de Jonathan Drouin et Max Pacioretty. Sinon, tout le reste est de l’improvisation pure et dure.»

Bergeron précise cependant ne pas vouloir jeter la pierre à Bergevin.

«Par contre, qu’il laisse faire les conseils un peu parce que la majorité de ceux-ci ont été de mauvaises recommandations», soutient-il.

«Il est temps pour Bergevin et Claude Julien de s’asseoir ensemble, seul à seul, et de définir de façon précise les priorités du Canadien.»

Selon lui, «Bergevin n’a réussi aucun mouvement de personnel qui, à l’heure actuelle, fait du Canadien une meilleure équipe qu’elle ne l’était à pareille date l’an dernier».

«L’attaque est tout simplement anémique et la perte d’Andrei Markov se fait ressentir de façon indescriptible», explique Bergeron.