L’occasion de gâcher la fête pour l'Impact

Le Toronto FC aura l’occasion de faire un peu mal à l’Impact avant même le sifflet initial puisqu’il recevra, avant le début de la rencontre, le Suporters’ Shield, remis à l’équipe qui récolte le plus de points en saison régulière dans la Major League Soccer.

On ne sait pas encore si les joueurs de l’Impact seront sur le terrain du BMO Field pour assister à la présentation.

Une chose est sûre, Patrice Bernier n’y attachait pas beaucoup d’importance. Mauro Biello s’est quant à lui montré diplomate.

«C’est normal, ils vont célébrer leur saison et ils le méritent, parce que c’est l’équipe qui a été la plus constante cette année, et on va les applaudir», a mentionné l’entraîneur-chef de l’Impact.

Vers un record

Si le onze montréalais n’a plus de raison de jouer, il peut tout de même gâcher la fête torontoise.

En effet, le Toronto FC a 65 points et une victoire lui permettrait de rejoindre le Galaxy de Los Angeles, mouture 1998, qui a enregistré la meilleure saison de l’histoire de la MLS avec 68 points.

Avec encore deux matchs à disputer, Toronto pourrait établir un record de la MLS, mais une défaite face à l’Impact lui enlèverait cette possibilité.

Bernier espère donc que ses coéquipiers et lui vont disputer un match qui va leur permettre de jouer les trouble-fête.

«Même si on n’a plus rien à jouer, ils ont encore quelque chose à jouer au niveau du classement et d’un record dans la Ligue, alors on a un petit rôle à jouer pour gâcher ce qu’ils peuvent faire.»

Leur faire mal

Bernier, qui prend un malin plaisir à voir les Torontois se mordre les doigts, se souvient d’un certain match où la rivalité entre les deux équipes a pris du coffre.

Il a évoqué le dernier match de la saison 2015, mais surtout la rencontre qui a suivi, seulement quelques jours plus tard, au stade Saputo.

«C’était en 2015. C’était la première fois qu’ils étaient en séries, on a gagné 3-0 et, lors du premier de la saison 2016, on voyait que ce match leur était resté en tête.»

«Depuis, chaque match a été de plus en plus important, physique et intense, et on se souvient des séries de l’an dernier.»