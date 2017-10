Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 13 octobre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules) :

Washington 5, NEW JERSEY 2

COLUMBUS 3, NY Rangers 1

COLORADO 3, Anaheim 1

Ottawa 6, CALGARY 0

Detroit 6, VEGAS 3

Ovechkin, Backstrom et Kuznetsov atteignent déjà le plateau des 10 points

Alex Ovechkin (un but, une aide), Nicklas Backstrom (un but, trois aides) et Evgeny Kuznetsov (deux aides) ont atteint chacun le plateau des 10 points cette saison dans une victoire de 5-3 contre les Devils, qui ont ainsi subi leur première défaite de l’année. Les «Caps» ont du même coup amélioré leur fiche à 3-1-1.

Voyez les faits saillants de cette rencontre dans la vidéo ci-dessus.

Les Capitals sont seulement la 10e équipe de l’histoire à compter trois joueurs ayant récolté au moins 10 points après les cinq premiers matchs de la saison. Il s’agit d’une première depuis les Sharks en 2012-2013. Patrick Marleau (13), Joe Thornton (13) et Joe Pavelski (10) avaient alors amassé au moins 10 points chacun dans les cinq premières rencontres du calendrier.

Ovechkin est devenu le quatrième joueur depuis 1967-1968 à inscrire neuf buts au cours des cinq premiers matchs, le premier depuis Marleau en 2012.

Anderson grimpe les échelons

Craig Anderson a repoussé les 25 tirs dirigés vers lui dans une victoire de 6-0 des Sénateurs sur les Flames à Calgary.

Grâce à son 39e blanchissage, Anderson a dépassé Tom Barrasso (38) et rejoint Ryan Miller en quatrième place chez les gardiens américains.

Crédit photo : AFP

D’autres équipes poursuivent leur bon départ

Les Red Wings, l’Avalanche et les Blue Jackets ont tous poursuivi leur excellent début de saison.

En retard 3-2 après 40 minutes de jeu, les Red Wings ont marqué quatre buts sans réplique en troisième période pour porter leur fiche à 4-1-0 et infliger aux Golden Knights leur premier revers.

Tyson Barrie a enfilé le filet décisif en fin de troisième période pour offrir une autre victoire à l’Avalanche (4-1-0).

Artemi Panarin a marqué le but gagnant, sa première réussite avec les Blue Jackets, pour améliorer la fiche de sa nouvelle équipe à 3-1-0.

Neal est en feu!

L’attaquant des Golden Knights James Neal a touché la cible dans chacun des quatre matchs de la formation d’expansion jusqu’à maintenant. C’est du jamais vu depuis 1967-1968.

Crédit photo : AFP

Matchs de samedi :

Toronto @ MONTRÉAL (19h) à TVA SPORTS

St. Louis @ Tampa Bay (19h)

New Jersey @ New York (Rangers) (19h)

Washington @ Philadelphie (19h)

Floride @ Pittsburgh (19h)

Caroline @ Winnipeg (19h)

Colorado @ Dallas (20h)

Columbus @ Minnesota (20h)

Nashville @ Chicago (20h30)

Boston @ Arizona (21h)

Sénateurs @ Oilers (22h) à TVA SPORTS

Calgary @ Vancouver (22h)

Buffalo @ Los Angeles (22h30)

New York (Islanders) @ San Jose (22h30)

Le Lightning honorera son équipe inaugurale

Le Lightning honorera son équipe de 1992-1993, soit l’année de ses débuts dans la LNH, avant le match contre les Blues. Une vingtaine de membres de l’édition originelle seront sur place pour l’événement.

Pour l’occasion, les joueurs du Lightning porteront des uniformes spéciaux durant la période d’échauffement d’avant-match.