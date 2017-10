Les Red Wings infligent un premier revers aux Golden Knights

Les Red Wings de Detroit ont explosé avec quatre buts en troisième période pour infliger aux Golden Knights de Las Vegas la première défaite de leur histoire, en l'emportant 6-3.

Le Suédois Henrik Zetterberg a récolté quatre points, dont un but, pour la formation du Michigan. Anthony Mantha (1 but, 2 passes) et Gustav Nyquist (2 buts, 1 passe) se sont également illustrés avec des soirées de trois points.

Dans la défaite, l'attaquant James Neal a poursuivi sur sa lancée en inscrivant son sixième but de la campagne.

Le Québécois Jonathan Marchessault a inscrit son premier but dans l'uniforme des Golden Knights, en acceptant une passe de Rielly Smith à l'embouchure du filet en deuxième période.

Le gardien des Red Wings Petr Mrazek a repoussé 24 des 27 rondelles dirigées vers lui. Son vis-à-vis Marc-André Fleury a connu des difficultés en cédant six fois sur 27 lancers.