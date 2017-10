Les Carabins veulent demeurer invaincus face au Vert & Or

Les Carabins de l’Université de Montréal rendent visite au Vert & Or de l’Université de Sherbrooke pour leur deuxième face-à-face de 2017.

Voyez ce match à TVA Sports dès 14h.

Invaincus en quatre matchs, les «Bleus» ont dominé le premier match 28-1 à la mi-septembre, à Montréal.

Le mois dernier, devant une salle comble de 5100 spectateurs, les Carabins (4-0) ont été bien servis par leur unité défensive au CEPSUM pour l’emporter par un pointage de 28-1.

Depuis, Sherbrooke (1-5) n’a remporté qu’un duel.

Même si Danny Maciocia et ses hommes n’ont pas encaissé de revers, leur position au classement demeure précaire à la suite de l’annulation de leur rencontre face aux Stingers de Concordia.

Les Carabins pourraient toutefois classer ce match dans la colonne des victoires, malgré qu’il n’ait jamais eu lieu, à la suite d’un appel de la décision.

«On veut une victoire, a admis Maciocia, au cours de la semaine dernière. Je n’ai pas tous les règlements du RSEQ devant moi, mais nos avocats ont trouvé des choses qui sont favorables pour nous.»

D’ici la finale de la Coupe Vanier, les Carabins sont en action toutes les fins de semaine. L’option de disputer la rencontre devient donc inexistante. Malgré ce fait, c’est une victoire que les Carabins veulent aller chercher grâce à leur appel.

Le Vert & Or a marqué seulement 89 points en six matchs, ce qui représente le deuxième plus faible cumulatif derrière les Redmen de McGill.