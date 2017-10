Là d'où vient Victor Mete

Publié aujourd'hui à 17h32

Mis à jouraujourd'hui à 17h39

Depuis quelques semaines, un nom a retenu l’attention des amateurs des Canadiens de Montréal : Victor Mete.

On n’a pas le choix d’admettre qu’il démontre un sang-froid plutôt impressionnant pour un jeune homme de 19 ans.

L’ancien défenseur des Knights de London dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL) est en train de faire sa place dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Son parcours est plutôt étonnant : 100e choix au total du repêchage de la LNH en 2016, 33e défenseur choisi dans l’encan... et il a fait le saut chez les professionnels à 19 ans.

En début de semaine, je suis allé rendre visite à ceux qui le suivent depuis le début : ses parents.

Toute sa famille était au domicile familial. Son père Joseph, sa mère Mary, sa soeur Julia, plusieurs cousins et cousines, des oncles, des tantes. Et la doyenne de la famille, sa grand-mère, une dame super attachante.

Les Mete étaient tous émus. Pour la première fois, Victor ratait l’Action de grâce, un rendez-vous sacré dans la famille.

Ils m’ont reçu à Woodbridge, en banlieue de Toronto, là où Victor et Julia ont grandi.

Les Mete se sont remémoré de bons souvenirs...

Les journées où Julia, une patineuse artistique, pratiquait ses sauts sur la patinoire dans la cour arrière de la maison familiale.

Son frère Victor voulait la suivre, il l’imitait. C’est comme ça qu’il est devenu un habile patineur. Il a toujours accordé une grande importance à son coup de patin. Encore récemment, il travaillait avec Andy O’Brien, un spécialiste qui a notamment entraîné avec le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, et le patineur artistique canadien Patrick Chan.

Passionné de hockey Victor Mete? Ça oui!

L’ancien no 98 des Knights aime aussi le soccer. Il a joué un été, après quoi il a averti sa mère Mary : «Je ne suis pas un joueur de soccer! Je ne vais plus jouer au soccer.»

C’est sur la glace qu’il allait concentrer ses efforts. Mete a commencé comme joueur de centre. C’est son entraîneur, voyant le potentiel derrière cet habile patineur, qui l’a muté à la ligne bleue.

La famille au grand complet était rangée derrière les Maple Leafs de Toronto. Ils ont tous changé leur allégeance dès la sélection de Victor par le Canadien. Même le principal intéressé l’admettait d’emblée au repêchage à Buffalo : «Je suis un partisan des Maple Leafs mais à partir de maintenant, je suis un partisan des Canadiens!»

Même chose pour Rick Weishar, l’homme de pension qui l’héberge à London.

«Avant le repêchage, je lui avais dit que j’achèterais le chandail de l’une des 29 équipes de la LNH qui le repêcherait. Sauf une : les Canadiens. Bien sûr, il a été choisi par... Montréal!» rigole-t-il.

À son premier match dans la LNH à Buffalo, les proches de Mete étaient vêtus de chandails et de casquettes tricolores. Y compris Rick, un fan fini des Leafs.

Un autre point commun de tout ce beau monde?

La fierté.

Leurs sourires sont évocateurs.

Mete en OHL?

Même chez les Knights de London, qui connaissent leur pire début de saison en 10 ans (fiche de 1-7), on est fiers de Victor.

En plus de Mete, les Knights ont perdu les services de Olli Juolevi (Finlande), Jesper Bratt (New Jersey) et Alex Formenton (Ottawa).

Toute une rafle. Ça fait partie du hockey junior. Parlez-en aux Cataractes de Shawinigan...

Si les Canadiens devaient renvoyer Mete à London, il serait accueilli à bras ouverts.

Crédit photo : AFP

Les Knights sont derniers au classement en OHL et le sous-sol de la maison Rick est bien vide. La chambre de Victor est prête s’il devait revenir.

L’équipe n’a jamais regretté la transaction majeure effectuée pour mettre la main sur Mete en 2014. Les Knights avaient cédé six choix de repêchage à l’Attack d’Owen Sound pour acquérir ses services.

Une facture salée : trois choix de deuxième tour, deux choix de troisième tour et un choix de sixième tour. Mete a livré la marchandise

Au fil des anecdotes, on est revenu sur le camp final d’Équipe Canada junior en décembre dernier.

Mete avait été retranché dans la dernière semaine du camp à Boisbriand, la première grande déception dans sa jeune carrière de hockeyeur. Comme Samuel Girard, il a rebondi et joue maintenant dans la Ligue nationale de hockey un an plus tard.

Son entraîneur-chef à London, Dale Hunter, l’admet d’emblée, Mete est ce genre de joueur : «Il s’en est peut-être servi pour leur prouver qu’ils ont eu tort!»