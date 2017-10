Jamie Benn et Tyler Seguin se chargent de l’Avalanche

Les attaquants des Stars Jamie Benn et Tyler Seguin ont chacun inscrit un but et une mention d’aide pour permettre à leur formation de l’emporter par la marque de 3-1 face à l’Avalanche du Colorado, samedi à Dallas.

Le capitaine des Stars a ouvert la marque après seulement 24 secondes de jeu sur une remise de Seguin. Les rôles ont été inversés au second engagement alors que c’est Seguin qui a fait vibrer les cordages grâce à une passe de Benn.

Seguin a par ailleurs disputé son premier combat dans la Ligue nationale de hockey en jetant les gants en troisième période face à son ancien coéquipier Patrik Nemeth.

Le gardien des Stars Ben Bishop a réalisé 22 arrêts pour signer la victoire.

C’est Semyon Varlamov qui a subi la défaite en allouant deux buts sur 35 lancers.