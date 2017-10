Une rivalité à raviver entre les Remparts et l'Océanic de Rimouski

Les premiers épisodes de la rivalité entre les Remparts et l’Océanic de Rimouski ont pimenté le quotidien de la LHJMQ dès la renaissance de la concession québécoise en 1997 et elle a atteint son dernier paroxysme en 2014-15.

Cette saison-là, les rivaux de la Bataille du Saint-Laurent (expression moussée par l’équipe de marketing du circuit Courteau) avaient croisé le fer 19 fois; deux fois durant les matchs préparatoires, huit en saison régulière, puis durant une série finale de la Coupe du Président de sept parties et deux fois au tournoi de la Coupe Memorial!

Preuve que tempus fugit, comme le disaient si bien ceux qui ont étudié le latin ou appris par cœur les pages roses du Larousse, seuls Olivier Garneau, Jesse Sutton et Andrew Picco (à l’époque il évoluait pour l’Océanic) ont vécu ces batailles épiques et poursuivent leur aventure junior.

«Y’a des situations plus tièdes que d’autres», a imagé l’entraineur en chef de l’Océanic Serge Beausoleil peu enclin à s’épandre sur le bon vieux temps.

Qui plus est, avec une dizaine de joueurs étrangers à ces frictions, ça prendre quelques épisodes houleux pour réchauffer l’atmosphère.

«Les Remparts trônent au sommet du classement et ils sont revenus de l’arrière souvent pour gagner leurs matchs», a louangé Beausoleil, dans une tentative de rediriger la conversation.

Avec trois matchs au menu d’ici le 25 octobre, pariez que la ferveur sera bientôt ravivée entre les deux formations.

Bizier s'adapte

Dans l’ombre d’Alexis Lafrenière, le joueur de centre Mathieu Bizier fait lentement son nid chez l’Océanic.

Originaire de Saint-Romuald (Lévis) et gradué des Commandeurs midget AAA, Bizier piaffait d’impatience à quelques minutes de son premier match au Centre Vidéotron l'opposant au club chéri de son enfance.

Ce lien d’amour a été brusquement rompu le 4 juin dernier, lorsque l’organisation rimouskoise a prononcé son nom en première ronde.

«Je suis très heureux d’avoir fait ma place dans la LHJMQ à 16 ans au sein d’une jeune équipe et d’être bien encadré par nos vétérans. Je ne me suis pas fixé d’objectifs personnels, mais j’essaie de contribuer aux succès de l’équipe», a dit l’auteur d’un but en sept parties avant le duel de vendredi.

Serge Beausoleil rappelle que Bizier, à l’exemple de la plupart des recrues, est en période de raffinage. «Il ne joue pas encore dans toutes les situations, mais il pose les bonnes questions.»

Comme savoir s’il allait enfiler l’uniforme face aux Remparts! «En arrivant à l’amphithéâtre, je lui ai demandé s’il voulait jouer ou regarder le match des gradins», a lancé Beausoleil, en boutade.