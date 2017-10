Mike Babcock de passage au domicile des Redmen de McGill

L’entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto Mike Babcock a effectué la mise au jeu protocolaire lors du match de hockey universitaire opposant les Redmen de McGill aux Stingers de Concordia, vendredi soir, au McConnell Arena.

Babcock est de passage à Montréal en raison de l’affrontement entre les Maple Leafs et le Canadien de Montréal samedi soir.

Babcock a évolué pour les Redmen et a été diplômé de McGill en 1987. Il a porté le «C» sur son chandail, en plus de remporter le titre de joueur le plus utile à sa dernière campagne.

En 146 matchs, il a récolté 107 points.

Dans la Ligue nationale de hockey (LNH), le pilote de 54 ans a dirigé les Red Wings de Detroit, les Mighty Ducks d’Anaheim et les Maple Leafs.