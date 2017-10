Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 12 octobre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

Pittsburgh 4 – TAMPA BAY 5

St. Louis 2 – FLORIDE 5 (à voir dans la vidéo ci-dessus)

Dallas 1 – NASHVILLE 4

Minnesota 5 – CHICAGO 2

– CHICAGO 2 Winnipeg 4 – VANCOUVER 2

– VANCOUVER 2 Detroit 4 – ARIZONA 2

– ARIZONA 2 Buffalo 2 – SAN JOSE 3

Luongo égale Joseph

Le gardien québécois Roberto Luongo a réalisé 37 arrêts pour remporter la 454e partie de sa carrière et ainsi égaler la marque de Curtis Joseph, au quatrième rang de tous les temps.

Luongo a amorcé sa carrière avec les Islanders (7 V) et est le meneur tous les temps chez les Canucks (252 V) et les Panthers (195 V).

Luongo a participé à 968 rencontres dans la LNH, à trois de la marque de Terry Sawchuk (971), au troisième rang de tous les temps chez les gardiens.

L’avantage numérique sourit à Stamkos

Le capitaine du Lightning de Tampa Bay, Steven Stamkos, a marqué le 112e but de sa carrière en avantage numérique, tous avec la formation de la Floride, pour égaler Vincent Lecavalier, au premier rang de l’histoire de l’organisation.

Dans un gain de 5-4 du Lightning face aux Penguins de Pittsburgh, Alex Killorn a amassé quatre aides et est le premier à le faire chez le Lightning depuis Tyler Johnson en octobre 2014.

Soirée de première

Ils ont été quatre défenseurs à marquer leur premier but dans la LNH, jeudi soir. En effet, Slater Koekkoek (TBL), Ian McCoshen (FLA), le Québécois Samuel Girard (NSH) et Vince Dunn (STL) ont tous trouvé le fond du filet pour une première fois dans le circuit Betmman. Girard réalise l’exploit à son deuxième match dans la LNH.

Samuel Girard marque le 1er but de sa carrière! - TVA Sports

Matchs de vendredi

Washington @ New Jersey (19h00)

New York (Rangers) @ Columbus (19h00) À TVA SPORTS

Anaheim @ Colorado (21h00)

Ottawa @ Calgary (21h00)

Detroit @ Vegas (22h30)

Les Golden Knights et les Devils tentent de rester invaincus

Les Golden Knights (3-0-0) et les Devils (3-0-0) tenteront de demeurer invaincus depuis le début de la campagne alors qu’ils affronteront, respectivement, les Devils et les Capitals, vendredi soir.

Les Golden Knights, qui sont devenus la première équipe d’expansion en un siècle à remporter ses trois premières parties, tenteront de porter à quatre leur série de victoires, à leur deuxième match au T-Mobile Arena. Les Rangers de 1926-1927 et les Oilers de 1979-1980 avaient réussi à triompher à cinq reprises consécutivement lors de leur première saison (mais pas lors de leur cinq premiers matchs), selon Elias Sports.

James Neal est le deuxième joueur depuis 1967-1968 à marquer le but gagnant lors des trois premiers matchs de son équipe. Aucun joueur n’a réussi l’exploit quatre fois.

De leur côté, les Devils accueilleront les Capitals de Washington. Les hommes de John Hynes ont marqué 16 buts depuis le début de la saison et ont profité d’une contribution inespérée des recrues Jesper Bratt (3B, 3A) et Will Butcher (5A).