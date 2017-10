Les Cubs doivent se tourner vers les Dodgers

Les Cubs de Chicago avaient de bonnes raisons de célébrer après leur impressionnante victoire de 9-8, jeudi, face aux Nationals de Washington lors du match ultime de leur série de division. La formation de l’Illinois doit cependant se préparer déjà en vue de la première partie de la finale de la Nationale face aux Dodgers, samedi, à Los Angeles.

Le duel sera présenté à TVA Sports, dès 20h, samedi.

«C’est l’une des plus incroyables victoires à laquelle j’ai pris part, a exprimé le gérant des Cubs Joe Maddon, tel que cité sur le site web du baseball majeur. Avec toutes les circonstances, le fait de jouer à l’étranger, après une défaite difficile à avaler lors du match numéro quatre à domicile, je donne tout le crédit à mes joueurs d’avoir eu la force de revenir de l’arrière et de l’emporter.»

Les plus récents champions de la Série mondiale devront maintenant affronter les Dodgers. Il s’agit d’une reprise de l’année dernière alors que ces deux équipes s’étaient également affrontées en finale de la Ligue nationale. Les Cubs avaient disposé des Dodgers en six parties.

Les Dodgers plus confiants

Champions du baseball majeur lors de la saison régulière, les Dodgers ont conclu avec un dossier de 104-58. C’est l’un des facteurs expliquant pourquoi ils se sentent plus en confiance que l’année dernière.

«Terminer au sommet du classement général aide grandement à bâtir une confiance, a souligné le gérant de Los Angeles Dave Roberts à l’approche du premier affrontement. Nous sommes confiants et nous comprenons qu’il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir.»

Le gérant des Dodgers croit également que son équipe est mieux bâtie et prête que lors de la dernière campagne.

«Je crois que cette année, nous sommes plus près d’aspirer aux grands honneurs, a avancé Roberts. On a maintenant dans nos rangs un jeune comme Cody Bellinger qui peut à lui seul changer la tournure d’un match et même d’une série.»

Kershaw au monticule

Sans surprise, Roberts enverra au monticule son as lanceur Clayton Kershaw pour le premier affrontement face aux Cubs, samedi.

Définitivement, les visiteurs ont besoin d’être prêts.