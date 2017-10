Le top 25 de la LNH: Patrick Kane, #5

L’émission Dave Morissette en direct présente son top 25 des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), d’après un sondage auprès de leurs pairs.

Rares sont les attaquants plus dynamiques que Patrick Kane dans la LNH. L'Américain s'est vu décerner le 5e rang de notre classement. En zone offensive, il possède des mains en or et des yeux tout le tour de la tête. N'oublions pas qu'il peut loger la rondelle dans les plus minces ouvertures. Grâce à tout cela, les statistiques de ses coéquipiers gonflent substansiellement en sa présence.

Êtes-vous d'accord avec le classement de Patrick Kane (#5) au #DMtop25? — TVA Sports (@TVASports) 14 octobre 2017

Patrick Kane en bref