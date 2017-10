Carey Price reste zen

Quatre petits matchs, mais trois revers. Dans les chaumières du Québec, on réclame déjà des coupables. On exige des transactions. On souhaiterait virer la bâtisse à l’envers.

À 31 ans et à sa 11e saison dans l’uniforme du Canadien, Carey Price a traversé plus d’une tempête et il a suffisamment d’expérience pour connaître le degré d’impatience des fidèles de l’équipe.

De très bonne humeur à la veille de la visite des Auston Matthews, Mitchell Marner et William Nylander au Centre Bell, Price a analysé le départ des siens avec le calme typique d’un gardien.

« Nous n’avons pas le départ que nous espérions, a dit le numéro 31. C’est une évidence. Mais toutes les équipes font face à de l’adversité durant une saison. J’espère que c’est en début de saison pour nous. Nous devons rester fidèles à notre système et jouer avec notre rapidité. »

Une meilleure équipe

L’homme masqué du CH a prôné la patience, une vertu pratiquement inexistante dans un marché bouillant comme Montréal.

« Nous savions qu’il y aurait une période d’ajustements, surtout avec les nombreux changements à la ligne bleue, a rappelé Price. Mais nous ne sommes pas trop inquiets. Il ne faut pas se faire du mauvais sang.

« Ce n’est pas le temps d’agiter le drapeau blanc. Nous restons une équipe confiante. »

Après quatre rencontres, le Tricolore n’a pourtant convaincu personne avec un dossier d’une victoire et de trois revers. L’attaque est en panne avec quatre buts, dont seulement deux à forces égales.

Mais pour Price, il ne s’agit que de simples chiffres.

« Je crois que nous avons une meilleure équipe que notre fiche actuelle, a-t-il répliqué. Nous avons bien joué dans l’ensemble à l’exception de notre rencontre à Washington. Nous avons affronté trois bons gardiens lors de nos trois défaites. Nous générons des chances. Il faut juste finir par marquer. »

Un bon test

Price et ses coéquipiers du CH n’auront pas la vie facile contre les Leafs, qui ont signé trois gains à leurs quatre premières sorties en plus de marquer un impressionnant total de 22 buts.

« Il s’agira d’un bon défi contre les Maple Leafs, a reconnu Price. Et ça arrive à un bon moment. C’est un gros match, mais pas encore une rencontre critique, c’est trop tôt dans la saison. Nous gardons toujours la même approche, nous voulons gagner, peu importe notre fiche. »

Si Price est le visage de son équipe, Matthews est maintenant celui des Maple Leafs. Le gardien originaire d’Anahim Lake a tenu des propos très élogieux à l’endroit du jeune prodige de 20 ans.

« Auston est vraiment bon. On dirait que cette nouvelle génération de joueurs a la même mentalité. Ils sont tous très calmes, ils ont de la rapidité et ils lisent parfaitement le jeu. Le talent de Matthews parle de lui-même. Il est un joueur spécial.

« Mike Babcock a aussi un grand impact sur les succès des Leafs, a poursuivi Price. Il enseigne bien le jeu. Il communique bien aussi, il n’y a pas de confusion avec lui. C’est toujours en ligne droite. »