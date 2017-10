Le Top 25 de la LNH : John Tavares, #10

L’émission Dave Morissette en direct présente son top 25 des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), d’après un sondage auprès de leurs pairs.

En 10e position, on retrouve l’attaquant des Islanders de New York John Tavares, l’un des joueurs de centre les plus dangereux du circuit.

Le capitaine des «Isles» est la pierre angulaire de l’attaque et il est un cauchemar pour les gardiens adverses étant donné son agilité devant le filet. L’an dernier, il a terminé la campagne avec 28 buts et 66 points, dont 18 sur l’attaque massive. Il vient déjà d’amasser trois points en quatre matchs.

John Tavares en bref